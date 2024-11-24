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Trabzonsporlu Okay Yokuşlu'nun Dizinde Yaralanma Tespit Edildi

Trabzonsporlu futbolcu Okay Yokuşlu'nun dizinde ödem ve kıkırdak yaralanması tespit edildi.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 18:41
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 18:41
Trabzonsporlu Okay Yokuşlu'nun Dizinde Yaralanma Tespit Edildi

Okay Yokuşlu'nun Sağ Diziyle İlgili Üzücü Gelişme

Trabzonspor'un yetenekli futbolcusu Okay Yokuşlu'nun sağ dizinde bir sağlık sorunu tespit edildi. Kulübün resmi açıklamasına göre, Yokuşlu'nun sağ dizinde ödem ve kıkırdak yaralanması meydana geldi.

Sakatlık Detayları

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Yokuşlu'nun sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, milli takım dönüşünde yaşadığı ağrı nedeniyle muayeneye alındığını belirtti. Beşir, "Yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ dizinde ödem ve kıkırdak yaralanması olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır," dedi.

Trabzonspor taraftarları, Yokuşlu'nun sağlığı için endişe içinde, oyuncunun en kısa süre içerisinde sahalara dönmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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