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Trabzonsporlu Taraftarlar UEFA Gençlik Ligi'nde Salzburg Maçı İçin Nyon'da Buluştu

Trabzonsporlu taraftarlar, Salzburg ile yapılacak UEFA Gençlik Ligi yarı final maçı için Nyon'a akın etti; coşku dorukta.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 14:09
Trabzonsporlu Taraftarlar UEFA Gençlik Ligi'nde Salzburg Maçı İçin Nyon'da Buluştu

Trabzonsporlu Taraftarlar UEFA Gençlik Ligi'nde Nyon'da

UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, bugün Salzburg ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmaya destek vermek amacıyla Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden çok sayıda Trabzonsporlu taraftar Nyon'a geldi.

Maç Öncesi Heyecan

Colovray Spor Merkezi'nde TSİ 15.00'te başlayacak olan maça hazırlıklar sürerken, kent merkezi ve stadyum çevresinde bir araya gelen bordo-mavili taraftarlar, kendilerine ayrılan biletlerin tamamını tükettiklerini duyurdu.

Taraftarların Görüşleri

Fransa'dan ailesiyle birlikte maça gelen Uğur Öztürk, bordo-mavili takımının finale yükseleceğine inandığını belirtti. Londra'dan babasıyla gelen Simla Atalay ise, "Bence mükemmel bir şey. Böyle büyük takımları yendiğimize inanamıyorum. İnşallah finale çıkarız" diyerek heyecanını paylaştı.

Almanya'dan gelen Fenerbahçe taraftarı Semih Kırdar da Türk takımını desteklemenin gurbetçi olarak görevleri olduğunu ifade etti. Sercan Tepebaşı, “Gördüğümüz kadarıyla kadromuz baya iyi. İlk defa bir Türk takımı bu kadar yükseklere geldi. İnşallah bu maçı da kazanıp finale kalacağız” dedi.

İleriye Dönük Hedefler

Almanya'dan 5 arkadaşıyla birlikte gelen Cihan Kablan ise Trabzonspor'un Avrupa'daki tüm maçlarına katıldıklarını belirterek, "Trabzonspor hep ilklerin takımıdır. İki günde iki final yakışır" diyerek finale kalma hedeflerini dile getirdi.

Trabzonsporlu taraftarların coşkusu ve inancı, takımın büyük başarılar elde etmesi için bir motivasyon kaynağı oluyor.

UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg ile karşılaşacak Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nı...

UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg ile karşılaşacak Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nı desteklemek isteyen çok sayıda taraftar, Avrupa'nın farklı ülkelerinden Nyon'a geldi.

UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg ile karşılaşacak Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nı...

UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg ile karşılaşacak Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nı desteklemek isteyen çok sayıda taraftar, Avrupa'nın farklı ülkelerinden Nyon'a geldi.

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