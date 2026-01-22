Galatasaray, Fatih Karagümrük Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 19. hafta maçında Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanla hazırlıklara başladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:29
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:29
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 19. haftası kapsamında Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı.

Antrenmanın detayları

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki çalışmada takım, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde ilk olarak topla ısındı. Antrenman daha sonra 8’e 2 pas çalışması ile devam etti ve oyuncuların topa sahip olma üzerinde yoğunlaştıkları bölümler gerçekleştirildi.

İdman, ekiplerin karşılıklı mücadele ettiği çift kale maç ile sona erdi. Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın saat 17.00 düzenleyecekleri son idmanla tamamlayacak.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

