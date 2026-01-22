Galatasaray, Fatih Karagümrük Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 19. haftası kapsamında Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı.

Antrenmanın detayları

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki çalışmada takım, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde ilk olarak topla ısındı. Antrenman daha sonra 8’e 2 pas çalışması ile devam etti ve oyuncuların topa sahip olma üzerinde yoğunlaştıkları bölümler gerçekleştirildi.

İdman, ekiplerin karşılıklı mücadele ettiği çift kale maç ile sona erdi. Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın saat 17.00 düzenleyecekleri son idmanla tamamlayacak.

