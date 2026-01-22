Yusuf Demirtaş, Gençler Türkiye Raffa'da Türkiye İkincisi

Gençlik Merkezi SK sporcusu Yusuf Demirtaş, 16-20 Ocak 2026 Mersin'de düzenlenen Gençler Türkiye Raffa Şampiyonası'nda Altın Nokta kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Elazığlı sporcu Altın Nokta kategorisinde ikinci oldu

Gençler Türkiye Raffa Şampiyonası'nda Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcusu Yusuf Demirtaş, sergilediği performansla Türkiye ikincisi olarak ilimize önemli bir derece kazandırdı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen organizasyon, 16-20 Ocak 2026 tarihlerinde Mersin Toroslar Bocce Sahası'nda gerçekleştirildi. Şampiyonaya 23 ilden toplam 153 sporcu katıldı ve genç sporcular kıyasıya mücadele etti.

Altın Nokta kategorisinde mücadele eden Yusuf Demirtaş, gösterdiği istikrarlı performansla finale çıkarak Türkiye ikinciliği elde etti. Başarısında emeği geçen antrenörleri Burak Kalınca ve Resul Ağırtaş da takdir topladı.

Elazığ Gençlik ve Spor camiası yapılan değerlendirmede elde edilen başarının memnuniyet verici olduğunu belirterek, "İlimizi ulusal arenada başarıyla temsil eden sporcumuz Yusuf Demirtaş'ı ve emeği geçen antrenörlerimiz Burak Kalınca ile Resul Ağırtaş'ı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. Bu tür dereceler, genç sporcularımıza ilham kaynağı olmakta ve bocce sporunun ilimizde gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır" ifadelerine yer verdi.

