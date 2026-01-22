Konya 2026: UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası 1-5 Şubat’ta

Avrupa pist bisikletinin en prestijli organizasyonlarından 2026 UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, 1-5 Şubat 2026 tarihlerinde Konya Olimpik Velodromunda düzenlenecek. Organizasyon, Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) ile Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Şampiyona, 1 Şubat Pazar günü sabah 11.00’de elemelerle başlayacak; resmi açılış töreni ise 18.45’te yapılacak. Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya ve İngiltere başta olmak üzere yüzlerce sporcu, antrenör ve teknik yetkilinin katılacağı organizasyon, Konya’da yeni rekorlara sahne olmaya hazırlanıyor.

Avrupa Bisiklet Başkenti Konya

2026 yılı itibarıyla Avrupa Bisiklet Başkenti ünvanına sahip Konya; şehir geneline yayılan bisiklet yolları, bisiklet parkları ve bisikletin günlük yaşamın doğal parçası haline gelmesi hedefiyle Avrupa’da örnek gösteriliyor. Şampiyona, bu vizyonu uluslararası spor kamuoyuna taşıyarak Konya’nın tanıtımına, şehir ekonomisine ve Türkiye’nin spor organizasyonları alanındaki görünürlüğüne katkı sağlayacak.

Bilet, öğrenci uygulaması ve çekiliş

Şampiyonanın biletleri tek gün 150 TL, 5 günlük kombine 500 TL olarak satışa sunuldu. 25 yaş altı öğrenciler, öğrenci kimlikleriyle organizasyonu ücretsiz izleyebilecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek çekilişle Konya Olimpik Velodromu’nda izleyiciler bisiklet kazanma şansı elde edecek. Şampiyona süresince akşam seanslarında toplam 10 bisiklet çekilişi yapılacak.

Yarış kategorileri

Pist bisikleti yarışları kadınlarda ve erkeklerde; takım takip (Team Pursuit), takım sprint (Team Sprint), eleme yarışı, sprint, keirin, madison ve omnium olmak üzere 7 kategoride gerçekleştirilecek.

Şampiyona Programı

1. Gün: 1 Şubat Pazar

12.30 Kadınlar Scratch Race - Elemeler (7,5 km / 30 tur)

12.30 Erkekler Elimination - Elemeler (Scratch 7,5 km / 30 tur)

13.30-16.38 Kadınlar Team Sprint - Elemeler / Erkekler Team Sprint - Elemeler / Kadınlar Team Pursuit - Elemeler / Erkekler Team Pursuit - Elemeler

18.45 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası Resmi Açılışı

19.00-20.56 Team Sprint 1. Tur ve Finaller (Kadın/Erkek) / Kadınlar Scratch Race - Final (10 km / 40 tur) / Erkekler Elimination - Final / Ödül törenleri

2. Gün: 2 Şubat Pazartesi

12.15 Erkekler Points Race - Elemeler (20 km / 80 tur)

12.15 Kadınlar Elimination - Elemeler (Scratch 7,5 km / 30 tur)

13.30-16.07 Kadınlar Sprint 200 m T.T. - Elemeler / Erkekler TT Zamana Karşı - Elemeler / Kadınlar Sprint 1/16 & 1/8 / Team Pursuit 1. Tur (Kadın/Erkek)

18.30-21.51 Kadınlar Sprint Çeyrek Finaller / Erkekler Points Race - Final (40 km / 160 tur) / Kadınlar Elimination - Final / Erkekler 1 km Zamana Karşı - Final / Team Pursuit Finalleri ve törenler

3. Gün: 3 Şubat Salı

12.00 Kadınlar Omnium - Elemeler (Points Race 10 km)

12.00 Erkekler Scratch Race - Elemeler (7,5 km / 30 tur)

13.00-16.24 Erkekler Sprint 200 m T.T. - Elemeler / Kadınlar Omnium I-II / Erkekler Sprint 1/16 & 1/8 / Erkekler Individual Pursuit - Elemeler (4 km)

18.30-21.24 Sprint yarı finaller / Erkekler Scratch Race - Final / Individual Pursuit - Finaller / Kadınlar Omnium III-IV ve törenler

4. Gün: 4 Şubat Çarşamba

13.30 Erkekler Omnium - Elemeler (Points Race 15 km)

13.30 Kadınlar Points Race - Elemeler (15 km / 60 tur)

15.00-17.13 Kadınlar 1 km Zamana Karşı - Elemeler / Erkekler Omnium I-II / Kadınlar Individual Pursuit - Elemeler (4 km)

18.30-21.52 Erkekler Sprint yarı finaller / Kadınlar 1 km Zamana Karşı - Final / Kadınlar Individual Pursuit - Finaller / Erkekler Omnium III-IV / Kadınlar Points Race - Final ve törenler

5. Gün: 5 Şubat Perşembe

10.15 Kadınlar Madison - Elemeler (15 km / 60 tur)

10.15 Erkekler Madison - Elemeler (25 km / 100 tur)

12.00-13.42 Keirin 1. Tur ve Repesajlar (Kadın/Erkek)

13.45-14.15 Isınma

14.30-17.23 Keirin Yarı Finaller ve Finaller (Kadın/Erkek) / Kadınlar Madison - Final (30 km / 120 tur) / Erkekler Madison - Final (50 km / 200 tur) / Ödül törenleri

Konya ve organizasyonla ilgili gelişmeler, katılımcı listeleri ve bilet bilgileri için resmi açıklamalar takip edilecek.

AVRUPA'NIN EN HIZLI PEDALLARI, 1-5 ŞUBAT TARİHLERİNDE 2026 AVRUPA BİSİKLET BAŞKENTİ KONYA’DA MÜCADELE EDECEK.