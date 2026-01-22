Konya 2026: UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası (1-5 Şubat)

1-5 Şubat 2026 arasında Konya Olimpik Velodromu’nda düzenlenecek UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, bilet, program ve önemli ayrıntılar açıklandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 14:43
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 14:43
Konya 2026: UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası (1-5 Şubat)

Konya 2026: UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası 1-5 Şubat’ta

Avrupa pist bisikletinin en prestijli organizasyonlarından 2026 UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, 1-5 Şubat 2026 tarihlerinde Konya Olimpik Velodromunda düzenlenecek. Organizasyon, Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) ile Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Şampiyona, 1 Şubat Pazar günü sabah 11.00’de elemelerle başlayacak; resmi açılış töreni ise 18.45’te yapılacak. Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya ve İngiltere başta olmak üzere yüzlerce sporcu, antrenör ve teknik yetkilinin katılacağı organizasyon, Konya’da yeni rekorlara sahne olmaya hazırlanıyor.

Avrupa Bisiklet Başkenti Konya

2026 yılı itibarıyla Avrupa Bisiklet Başkenti ünvanına sahip Konya; şehir geneline yayılan bisiklet yolları, bisiklet parkları ve bisikletin günlük yaşamın doğal parçası haline gelmesi hedefiyle Avrupa’da örnek gösteriliyor. Şampiyona, bu vizyonu uluslararası spor kamuoyuna taşıyarak Konya’nın tanıtımına, şehir ekonomisine ve Türkiye’nin spor organizasyonları alanındaki görünürlüğüne katkı sağlayacak.

Bilet, öğrenci uygulaması ve çekiliş

Şampiyonanın biletleri tek gün 150 TL, 5 günlük kombine 500 TL olarak satışa sunuldu. 25 yaş altı öğrenciler, öğrenci kimlikleriyle organizasyonu ücretsiz izleyebilecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek çekilişle Konya Olimpik Velodromu’nda izleyiciler bisiklet kazanma şansı elde edecek. Şampiyona süresince akşam seanslarında toplam 10 bisiklet çekilişi yapılacak.

Yarış kategorileri

Pist bisikleti yarışları kadınlarda ve erkeklerde; takım takip (Team Pursuit), takım sprint (Team Sprint), eleme yarışı, sprint, keirin, madison ve omnium olmak üzere 7 kategoride gerçekleştirilecek.

Şampiyona Programı

1. Gün: 1 Şubat Pazar

12.30 Kadınlar Scratch Race - Elemeler (7,5 km / 30 tur)

12.30 Erkekler Elimination - Elemeler (Scratch 7,5 km / 30 tur)

13.30-16.38 Kadınlar Team Sprint - Elemeler / Erkekler Team Sprint - Elemeler / Kadınlar Team Pursuit - Elemeler / Erkekler Team Pursuit - Elemeler

18.45 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası Resmi Açılışı

19.00-20.56 Team Sprint 1. Tur ve Finaller (Kadın/Erkek) / Kadınlar Scratch Race - Final (10 km / 40 tur) / Erkekler Elimination - Final / Ödül törenleri

2. Gün: 2 Şubat Pazartesi

12.15 Erkekler Points Race - Elemeler (20 km / 80 tur)

12.15 Kadınlar Elimination - Elemeler (Scratch 7,5 km / 30 tur)

13.30-16.07 Kadınlar Sprint 200 m T.T. - Elemeler / Erkekler TT Zamana Karşı - Elemeler / Kadınlar Sprint 1/16 & 1/8 / Team Pursuit 1. Tur (Kadın/Erkek)

18.30-21.51 Kadınlar Sprint Çeyrek Finaller / Erkekler Points Race - Final (40 km / 160 tur) / Kadınlar Elimination - Final / Erkekler 1 km Zamana Karşı - Final / Team Pursuit Finalleri ve törenler

3. Gün: 3 Şubat Salı

12.00 Kadınlar Omnium - Elemeler (Points Race 10 km)

12.00 Erkekler Scratch Race - Elemeler (7,5 km / 30 tur)

13.00-16.24 Erkekler Sprint 200 m T.T. - Elemeler / Kadınlar Omnium I-II / Erkekler Sprint 1/16 & 1/8 / Erkekler Individual Pursuit - Elemeler (4 km)

18.30-21.24 Sprint yarı finaller / Erkekler Scratch Race - Final / Individual Pursuit - Finaller / Kadınlar Omnium III-IV ve törenler

4. Gün: 4 Şubat Çarşamba

13.30 Erkekler Omnium - Elemeler (Points Race 15 km)

13.30 Kadınlar Points Race - Elemeler (15 km / 60 tur)

15.00-17.13 Kadınlar 1 km Zamana Karşı - Elemeler / Erkekler Omnium I-II / Kadınlar Individual Pursuit - Elemeler (4 km)

18.30-21.52 Erkekler Sprint yarı finaller / Kadınlar 1 km Zamana Karşı - Final / Kadınlar Individual Pursuit - Finaller / Erkekler Omnium III-IV / Kadınlar Points Race - Final ve törenler

5. Gün: 5 Şubat Perşembe

10.15 Kadınlar Madison - Elemeler (15 km / 60 tur)

10.15 Erkekler Madison - Elemeler (25 km / 100 tur)

12.00-13.42 Keirin 1. Tur ve Repesajlar (Kadın/Erkek)

13.45-14.15 Isınma

14.30-17.23 Keirin Yarı Finaller ve Finaller (Kadın/Erkek) / Kadınlar Madison - Final (30 km / 120 tur) / Erkekler Madison - Final (50 km / 200 tur) / Ödül törenleri

Konya ve organizasyonla ilgili gelişmeler, katılımcı listeleri ve bilet bilgileri için resmi açıklamalar takip edilecek.

AVRUPA'NIN EN HIZLI PEDALLARI, 1-5 ŞUBAT TARİHLERİNDE 2026 AVRUPA BİSİKLET BAŞKENTİ KONYA’DA...

AVRUPA'NIN EN HIZLI PEDALLARI, 1-5 ŞUBAT TARİHLERİNDE 2026 AVRUPA BİSİKLET BAŞKENTİ KONYA’DA MÜCADELE EDECEK.

AVRUPA'NIN EN HIZLI PEDALLARI, 1-5 ŞUBAT TARİHLERİNDE 2026 AVRUPA BİSİKLET BAŞKENTİ KONYA’DA...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Yarıyıl: 'Tatilin Ritmi, Sporun Gücü' PlayStation Turnuvası
2
TransAnatolia 2026: İstanbul'dan Ankara'ya 2 bin 300 km'lik Zorlu Parkur
3
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. Hafta Sonuçları: Real Madrid 6-1, Arsenal 7'de 7
4
Tekke: Kocaelispor 1 Puan Alabilirdi — Trabzonspor 2-1 Galip
5
Kastamonu'da Okul ve Spor Kulüplerine 7 Milyon TL'lik Malzeme Desteği
6
Cornelia Golf Masters ve Cornelia Open: Türkiye'nin En İyi Golfçüleri Belek'te
7
Türkiye Kupası'na Kalan 8 Takım Belli Oldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları