TransAnatolia Rally Raid Yarışçıları Erciyes'te Kamp Kurdu

TransAnatolia Rally Raid Yarışçıları Erciyes Dağları'nda Bir Araya Geldi

TransAnatolia Rally Raid'in 14'üncüsü bu yıl Türkiye'nin gözde dağlarından Erciyes'te gerçekleştiriliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Mersin'den başlayarak Van'a kadar uzanan 2 bin 200 kilometrelik parkurun önemli duraklarından biri olan Erciyes'te, yarışmanın ikinci gününde 11 farklı ülkeden gelen 91 yarışmacının kamp alanı kurduğunu duyurdu.

Uluslararası Katılım

Bu yılki etkinliğe Türkiye'nin yanı sıra, İtalya, İsviçre, Belçika, Romanya, Fransa, Hollanda, Almanya, İspanya, Japonya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerden sporcular katıldı.

Yarışmanın Rotası

Aladağ'dan start alan yarışmacılar, toplamda 236 kilometrelik bir parkuru geçerek Erciyes'teki kamp yerine ulaştılar. TransAnatolia Rally Raid yarışmaları 7 Eylül tarihinde Van'da sona erecek.

TransAnatolia Rally Raid'e katılan 91 yarışmacı Erciyes'te kamp yaptı.

TransAnatolia Rally Raid'e katılan 91 yarışmacı Erciyes'te kamp yaptı.

TransAnatolia Rally Raid'e katılan 91 yarışmacı Erciyes'te kamp yaptı.

TransAnatolia Rally Raid'e katılan 91 yarışmacı Erciyes'te kamp yaptı.

TransAnatolia Rally Raid'e katılan 91 yarışmacı Erciyes'te kamp yaptı.