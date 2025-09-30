Trendyol 1. Lig 10-14. hafta maç programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, ligde 10-14. haftaları kapsayan 5 haftalık müsabaka programı belli oldu. İşte haftalara göre maç takvimi ve stat bilgileri.

10. Hafta

17 Ekim Cuma:

20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer (Ümraniye Belediyesi Şehir)

18 Ekim Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Erzurumspor (Manisa 19 Mayıs)

13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Atko Grup Pendikspor (Van Atatürk)

16.00 Adana Demirspor-Sakaryaspor (Yeni Adana)

19.00 Atakaş Hatayspor-Arca Çorum FK (Mersin)

19 Ekim Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Özbelsan Sivasspor (Aktepe)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor (Iğdır Şehir)

16.00 Serikspor-Amed Sportif Faaliyetler (Stat belli değil)

19.00 Esenler Eroskpor-Sipay Bodrum FK (Esenler Erokspor)

20 Ekim Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

11. Hafta

24 Ekim Cuma:

17.00 Erzurumspor-Eminevim Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Özbelsan Sivasspor-Atakaş Hatayspor (BG Grup 4 Eylül)

25 Ekim Cumartesi:

13.30 SMS Grup Sarıyer-Manisa FK (Stat belli değil)

13.30 Adana Demirspor-İmaj Altyapı Vanspor (Yeni Adana)

16.00 Atko Grup Pendikspor-Serikspor (Pendik)

19.00 Sakaryaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)

26 Ekim Pazar:

13.30 Bandırmaspor-Esenler Erokspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-İstanbulspor (Diyarbakır)

16.00 Arca Çorum FK-Boluspor (Çorum Şehir)

19.00 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Bodrum İlçe)

12. Hafta

31 Ekim Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Erzurumspor (Mersin)

1 Kasım Cumartesi:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer (Aktepe)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Özbelsan Sivasspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Serikspor-Adana Demirspor (Stat belli değil)

2 Kasım Pazar:

13.30 Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler (Manisa 19 Mayıs)

13.30 İstanbulspor-Atko Grup Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Boluspor-Sipay Bodrum FK (Bolu Atatürk)

19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Sakaryaspor (Van Atatürk)

3 Kasım Pazartesi:

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor (Iğdır Şehir)

20.00 Esenler Erokspor-Arca Çorum FK (Esenler Erokspor)

13. Hafta

7 Kasım Cuma:

17.00 Sipay Bodrum FK-İstanbulspor (Bodrum İlçe)

20.00 SMS Grup Sarıyer-İmaj Altyapı Vanspor (Stat belli değil)

8 Kasım Cumartesi:

13.30 Özbelsan Sivasspor-Manisa FK (BG Grup 4 Eylül)

13.30 Bandırmaspor-Boluspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Sakaryaspor-Serikspor (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Atakaş Hatayspor (Diyarbakır)

9 Kasım Pazar:

13.30 Erzurumspor-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Adana Demirspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)

16.00 Atko Grup Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor (Pendik)

19.00 Arca Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Çorum Şehir)

14. Hafta

21 Kasım Cuma:

20.00 Manisa FK-Adana Demirspor (Manisa 19 Mayıs)

22 Kasım Cumartesi:

13.30 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bolu Atatürk)

13.30 Bandırmaspor-Arca Çorum FK (Bandırma 17 Eylül)

16.00 İstanbulspor-Sakaryaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Atakaş Hatayspor-Atko Grup Pendikspor (Mersin)

23 Kasım Pazar:

13.30 Eminevim Ümraniyespor-Sipay Bodrum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor (Iğdır Şehir)

16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Van Atatürk)

19.00 Esenler Erokspor-Özbelsan Sivasspor (Esenler Erokspor)

24 Kasım Pazartesi:

20.00 Serikspor-SMS Grup Sarıyer (Stat belli değil)