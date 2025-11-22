Trendyol 1. Lig 14. Hafta: Pendikspor, Atakaş Hatayspor'u 1-0 Yendi

Maç Özeti

Skor: Atakaş Hatayspor 0 - Pendikspor 1

Stad: Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi

Hakemler: Burak Olcar, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Kadir Akıllı

Gol: Jonson Clarke-Harris (dk. 55 pen) (Pendikspor)

Atakaş Hatayspor Kadrosu

Başlangıç 11: Demir Sarıcalı, Kamil Ahmet Çörekçi (Barış Uzel dk. 46), Guy Marcelin Kilama, Yiğit Ali Buz, Oğuzhan Matur, Armin Hodzic (Baran Sarka dk. 71), Ali Yıldız (Recep Burak Yılmaz dk. 66), Kerim Alıcı, Abdulkadir Parmak (Mustafa Said Aydın dk. 87), Görkem Sağlam, Ünal Emre Durmuşhan

Yedekler: Emir Dadük, Melih Şen, Ersin Aydemir, C. Aksu, Abdülkadir Adıyaman, Arda Topal

Teknik Direktör: Gökhan Alaş

Pendikspor Kadrosu

Başlangıç 11: Deniz Dilmen, Erdem Gökçe (Berkay Sülüngöz dk. 82), Yiğit Fidan, Vinko Soldo, Nuno Sequeira, Ahmet Karademir (Rogerio dk. 46), Mesut Özdemir, Mallik Wilks (Görkem Bitin dk. 89), Hamza Akman (Bekir Karadeniz dk. 46), Dorde Denic, Jonson Clarke-Harris (Stelios Kitsiou dk. 81)

Yedekler: Emre Koyuncu, Furkan Doğan, Tarık Tekdal, Enis Safin, Adnan Uğur

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Maç Detayları

14. hafta karşılaşmasında maçın tek golünü Jonson Clarke-Harris penaltıdan kaydetti ve Pendikspor'a 3 puanı getiren isim oldu. Karşılaşma boyunca her iki takım da zaman zaman ataklar geliştirse de net fırsatlar sınırlı kaldı.

Sarı kartlar: Oğuzhan Matur, Kilama, Barış Uzel, Yiğit Ali Buz, Baran Sarka (Atakaş Hatayspor); Stelios Kitsiou, Yiğit Fidan (Pendikspor)

Pendikspor, bu sonuçla 14. hafta mücadelesinden galibiyetle ayrılırken, Atakaş Hatayspor evinde istediği skoru elde edemedi.

