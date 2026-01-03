Aliağa Helvacı Spor, Çiğli Belediyespor'u 4-0 yendi
Maçın özeti
İzmir Süper Amatör Lig A Grubu'nun 12. haftasında oynanan mücadelede konuk ekip Aliağa Helvacı Spor, Çiğli Belediyespor'u farklı skorla mağlup etti.
Çiğli Belediyesi Atatürk Stadı’nda başlayan karşılaşmaya hızlı başlayan Aliağa Helvacı Spor, 3. dakikada Muhammet İnce ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan ekip, son bölümlerde gollerle farkı açtı: 76. dakikada Metin Deniz Opak, 77. dakikada Alptuğ Nihat Özkumru ve 89. dakikada Onur Yılmaz fileleri havalandırdı.
Karşılaşma 4-0 sonuçlanırken, Aliağa Helvacı Spor bu galibiyetle hanesine 3 puan yazdırdı.
