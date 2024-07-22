Trendyol 1. Lig 2024-2025 Sezonu Fikstür Çekimi 24 Temmuz'da

Trendyol 1. Lig Fikstürü İçin Heyecanlı Bekleyiş

Trendyol 1. Lig'in 2024-2025 sezonu için fikstür çekimi, 24 Temmuz Çarşamba günü yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gerçekleştirilecek olan bu önemli organizasyon, futbolseverler için büyük bir merak konusu.

Fikstür Çekimi Detayları

TFF'nin resmi açıklamasına göre, fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak.

Katılımcılar

Fikstür çekimine, Trendyol 1. Lig kulüplerinin başkan ve yöneticilerinin yanı sıra futbol camiasından çeşitli isimler de katılacak. Bu organizasyon, yeni sezon için heyecanı arttıracak bir başlangıç olarak görülüyor.