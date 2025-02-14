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Trendyol 1. Lig 25. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 11:47
Trendyol 1. Lig 25. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 25. Haftasında Görevli Hakemler Belirlendi

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak maçların hakemleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nca (MHK) açıklandı. Haftanın heyecan dolu karşılaşmalarını yönetecek hakemler, futbolseverlerin merakla beklediği bir konuydu.

Maç Programı ve Hakem Atamaları

Yarın oynanacak olan maçlarla birlikte hakem atamaları şu şekilde:

  • Yarın:
  • 16.00 Yeni Malatyaspor-Manisa FK: Oğuzhan Aksu
  • 19.00 Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK: Ali Yılmaz

Devam eden haftada, 16 Şubat Pazar günü oynanacak maçların hakemleri ise şöyle:

  • 13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Ayberk Demirbaş
  • 13.30 Geosis Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler: Furkan Aksuoğlu
  • 16.00 Gençlerbirliği-Siltaş Yapı Pendikspor: Mehmet Ali Özer
  • 19.00 Esenler Erokspor-Erzurumspor: Raşit Yorgancılar

17 Şubat Pazartesi günü, haftanın son maçlarının hakemleri ise:

  • 14.00 Teksüt Bandırmaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Gürcan Hasova
  • 17.00 Adanaspor-Central Hospital Ümraniyespor: Yusuf Ziya Gündüz
  • 20.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor: Batuhan Kolak
  • 20.00 Sakaryaspor-MKE Ankaragücü: Alpaslan Şen

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasındaki bu maçların, takımlar arasındaki rekabeti daha da alevlendireceği bekleniyor. Hakemlerin aldığı bu önemli görev, ligdeki heyecanı artırmakta.

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