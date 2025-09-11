Trendyol 1. Lig 5. Hafta Başlıyor: Haftanın Maç Programı

Trendyol 1. Lig 5. hafta yarın başlıyor. Açılışta Esenler Erokspor-Atakaş Hatayspor oynanacak. Haftanın tüm maç programı ve saatleri burada.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 09:32
Trendyol 1. Lig'de 5. hafta heyecanı yarın başlıyor. Haftanın açılış mücadelesinde Esenler Erokspor, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

Maçın oynanacağı stat: Esenler Erokspor Stadı

Başlama saati: 17.00

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 5. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

17.00 Esenler Erokspor - Atakaş Hatayspor (Esenler Erokspor)

20.00 Sipay Bodrum FK - Adana Demirspor (Bodrum İlçe)

13 Eylül Cumartesi:

16.00 İstanbulspor - Eminevim Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Boluspor - Manisa FK (Bolu Atatürk)

19.00 Arca Çorum FK - İmaj Altyapı Vanspor (Çorum Şehir)

19.00 Özbelsan Sivasspor - SMS Grup Sarıyer (BG Grup 4 Eylül)

14 Eylül Pazar:

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Serikspor (Iğdır Şehir)

16.00 Bandırmaspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler - Atko Grup Pendikspor (Diyarbakır)

15 Eylül Pazartesi:

20.00 Erzurumspor FK - Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

