Trendyol 1. Lig 5. Hafta Başlıyor: Haftanın Maç Programı

Trendyol 1. Lig 5. Hafta Başlıyor
Trendyol 1. Lig'de 5. hafta heyecanı yarın başlıyor. Haftanın açılış mücadelesinde Esenler Erokspor, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.
Maçın oynanacağı stat: Esenler Erokspor Stadı
Başlama saati: 17.00
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 5. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
17.00 Esenler Erokspor - Atakaş Hatayspor (Esenler Erokspor)
20.00 Sipay Bodrum FK - Adana Demirspor (Bodrum İlçe)
13 Eylül Cumartesi:
16.00 İstanbulspor - Eminevim Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Boluspor - Manisa FK (Bolu Atatürk)
19.00 Arca Çorum FK - İmaj Altyapı Vanspor (Çorum Şehir)
19.00 Özbelsan Sivasspor - SMS Grup Sarıyer (BG Grup 4 Eylül)
14 Eylül Pazar:
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Serikspor (Iğdır Şehir)
16.00 Bandırmaspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler - Atko Grup Pendikspor (Diyarbakır)
15 Eylül Pazartesi:
20.00 Erzurumspor FK - Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)