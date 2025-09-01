DOLAR
Trendyol 1. Lig: Arca Çorum FK 4. Haftada Liderliğini Sürdürdü

Trendyol 1. Lig'de 4. hafta tamamlandı. Arca Çorum FK, Keçiörengücü'nü 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü; haftanın sonuçları ve puan durumu burada.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 00:17
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 00:17
Trendyol 1. Lig: 4. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de 4. hafta tamamlandı. Konuk olduğu maçta Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup eden Arca Çorum FK, yoluna kayıpsız devam ederek liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

İmaj Altyapı Vanspor-Bandırmaspor: 1-2
SMS Grup Sarıyer-Erzurumspor FK: 0-2
Eminevim Ümraniyespor-Esenler Erokspor: 0-2
Sakaryaspor-Boluspor: 1-4
Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1
Atakaş Hatayspor-İstanbulspor: 1-1
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Arca Çorum FK: 1-2
Atko Grup Pendikspor-Özbelsan Sivasspor: 2-1
Adana Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-8
Serikspor-Sipay Bodrum FK: 2-4

Puan Durumu

TAKIMLAROGBMAYAVP1.ARCA ÇORUM FK4400927122.ERZURUMSPOR422095483.SİPAY BODRUM FK422095484.ATKO GRUP PENDİKSPOR422085385.AMED SPORTİF FAALİYETLER4211147776.ESENLER EROKSPOR421193677.BOLUSPOR421196378.BANDIRMASPOR421174379.İMAJ ALTYAPI VANSPOR4211541710.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK4121550511.MANİSA FK4121550512.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ4112550413.İSTANBULSPOR4040220414.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR411235-2415.SAKARYASPOR4112610-4416.SERİKSPOR411239-6417.ATAKAŞ HATAYSPOR402247-3218.SMS GRUP SARIYER401337-4119.ÖZBELSAN SİVASSPOR401349-5120.ADANA DEMİRSPOR4013317-14-5

Not: Adana Demirspor'un 6 puanı silinmiştir.

