Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor, Atakaş Hatayspor'u 3-0 Yendi
8. hafta maç sonucu
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında, deplasmanda oynanan mücadelede Bandırmaspor, ev sahibi Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.
Karşılaşma, Bandırmaspor'un kontrollü oyunu ve etkili hücum performansıyla sonuçlandı. Maç sonucu, iki takımın ligdeki konumlarını etkileyecek nitelikte.
Sonuçla birlikte Bandırmaspor sahadan farklı galibiyetle ayrılırken, Atakaş Hatayspor evinde puan kaybı yaşadı.
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasındaki Atakaş Hatayspor ile Bandırmaspor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bandırmasporlu oyuncular, Remi Mulumba'nın (92) attığı golün ardından sevinç yaşadı.