Trendyol 1. Lig'de 14. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Trendyol 1. Lig'in 14. Hafta Hakem Atamaları Açıklandı
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak maçlar için hakem atamaları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, 29 Kasım Cuma ile 2 Aralık Pazartesi tarihleri arasında gerçekleştirilecek karşılaşmalarda görev alacak hakemleri duyurdu.
29 Kasım Cuma
20.00 Kocaelispor-Adanaspor: Yiğit Arslan
30 Kasım Cumartesi
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor: Ömer Faruk Gültekin
13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK: Gürcan Hasova
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Zorbay Küçük
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK: Erdem Mertoğlu
1 Aralık Pazar
13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Gençlerbirliği: Ömer Tolga Güldibi
16.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor: Ayberk Demirbaş
16.00 Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü: Batuhan Kolak
19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor: Mustafa Kürşad Filiz
2 Aralık Pazartesi
20.00 Sakaryaspor-Boluspor: Ali Şansalan
Futbolseverler, karşılaşmalarda hakemlerin performansını merakla bekliyor. Hakemlerin hangi takımlar arasında düdük çalacağı ise futbol camiasında gündeme oturdu.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.