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Trendyol 1. Lig'de 14. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında maçları yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 13:19
Trendyol 1. Lig'de 14. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Trendyol 1. Lig'in 14. Hafta Hakem Atamaları Açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak maçlar için hakem atamaları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, 29 Kasım Cuma ile 2 Aralık Pazartesi tarihleri arasında gerçekleştirilecek karşılaşmalarda görev alacak hakemleri duyurdu.

29 Kasım Cuma

20.00 Kocaelispor-Adanaspor: Yiğit Arslan

30 Kasım Cumartesi

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor: Ömer Faruk Gültekin

13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK: Gürcan Hasova

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Zorbay Küçük

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK: Erdem Mertoğlu

1 Aralık Pazar

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Gençlerbirliği: Ömer Tolga Güldibi

16.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor: Ayberk Demirbaş

16.00 Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü: Batuhan Kolak

19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor: Mustafa Kürşad Filiz

2 Aralık Pazartesi

20.00 Sakaryaspor-Boluspor: Ali Şansalan

Futbolseverler, karşılaşmalarda hakemlerin performansını merakla bekliyor. Hakemlerin hangi takımlar arasında düdük çalacağı ise futbol camiasında gündeme oturdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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