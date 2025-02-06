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Trendyol 1. Lig'de 23. Hafta Mücadelesi Başlıyor

Trendyol 1. Lig'in 23. haftası, yarın Gençlerbirliği-Esenler Erokspor maçıyla başlayacak.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 09:42
Trendyol 1. Lig'de 23. Hafta Mücadelesi Başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 23. Hafta Heyecanı

Trendyol 1. Lig'in 23. haftası, yarın Gençlerbirliği-Esenler Erokspor müsabakasıyla start alacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 23. hafta maçlarının programı aşağıda yer almaktadır.

Yarın Programı

  • 20.00 Gençlerbirliği - Esenler Erokspor (Eryaman)

8 Şubat Cumartesi Programı

  • 13.30 Alagöz Holding Iğdır FK - Siltaş Yapı Pendikspor (Iğdır Şehir)
  • 13.30 Yeni Malatyaspor - Erzurumspor FK (Yeni Malatya)
  • 16.00 Adanaspor - Manisa FK (Yeni Adana)
  • 16.00 Sakaryaspor - Ahlatcı Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk)
  • 19.00 Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler (Yıldız Entegre Kocaeli)

9 Şubat Pazar Programı

  • 13.30 Teksüt Bandırmaspor - Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)
  • 13.30 Geosis Boluspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
  • 16.00 Uğur Okulları İstanbulspor - MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
  • 19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük - Central Hospital Ümraniyespor (Atatürk Olimpiyat)

Futbolseverler için heyecan dolu bir hafta sonu bekleniyor.

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