Trendyol 1. Lig'de 29. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig 29. hafta, Kocaelispor'un liderliğini sürdürmesiyle sona erdi. Ligdeki sonuçlar ve önümüzdeki haftanın programı detaylandırıldı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 22:54
Trendyol 1. Lig'de 29. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de 29. Hafta Tamamlandı

Trendyol 1. Lig 29. hafta, 4 farklı maçla sona erdi. Ligdeki haftanın kapanışı, Kocaelispor ile MKE Ankaragücü arasındaki 1-1'lik eşitlikle gerçekleşti.

Kocaelispor, en yakın takipçisi Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün 8 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Ancak bu hafta, mücadelede 2 puan kaybetmesi nedeniyle fark 6 puana düştü.

Maç Sonuçları

29. hafta oynanan diğer maçlar ise şu şekilde sonuçlandı:

  • Alagöz Holding Iğdır FK - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 2-2
  • Esenler Erokspor - Manisa FK: 1-1
  • Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor - Central Hospital Ümraniyespor: 0-5
  • Adanaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük: 1-2
  • Gençlerbirliği - Ahlatcı Çorum FK: 1-2
  • Sakaryaspor - Teksüt Bandırmaspor: 2-2
  • Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Erzurumspor FK: 1-3
  • Siltaş Yapı Pendikspor - Amed Sportif Faaliyetler: 0-1
  • Geosis Boluspor - Uğur Okulları İstanbulspor: 1-0
  • Kocaelispor - MKE Ankaragücü: 1-1

Puan Durumu

29. hafta sonrası puan durumu şöyle oluştu:

TakımOBMAYVP
Kocaelispor29175756
Solwie Energy Fatih Karagümrük29157752
Erzurumspor FK29146951
Gençlerbirliği29139748
Teksüt Bandırmaspor29138847
Geosis Boluspor29129846
Uğur Okulları İstanbulspor291341243
Amed Sportif Faaliyetler291061336
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü291171136
Ahlatcı Çorum FK291161236
Central Hospital Ümraniyespor291141437
Alagöz Holding Iğdır FK291121636
Siltaş Yapı Pendikspor291121636
MKE Ankaragücü291181037
Esenler Erokspor29981233
Sakaryaspor298101134
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor297101231
Manisa FK29691427
Adanaspor29681526
Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor2900299

Gelecek Haftanın Programı

Ligdeki bir sonraki mücadeleler ise 14 Mart Cuma günü başlayacak. 30. hafta programı şu şekildedir:

  • 14 Mart Cuma:
    • 16.00 Teksüt Bandırmaspor - Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)
    • 20.30 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - Esenler Erokspor (11 Nisan)
  • 15 Mart Cumartesi:
    • 13.30 Manisa FK - Siltaş Yapı Pendikspor (Manisa 19 Mayıs)
    • 16.00 Central Hospital Ümraniyespor - Geosis Boluspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
    • 20.30 MKE Ankaragücü - Alagöz Holding Iğdır FK (Eryaman)
    • 20.30 Sakaryaspor - Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
  • 16 Mart Pazar:
    • 13.30 Uğur Okulları İstanbulspor - Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
    • 13.30 Ahlatcı Çorum FK - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)
    • 16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK (Diyarbakır)
    • 20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük - Kocaelispor (Atatürk Olimpiyat)

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