Trendyol 1. Lig'de 29. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de 29. Hafta Tamamlandı
Trendyol 1. Lig 29. hafta, 4 farklı maçla sona erdi. Ligdeki haftanın kapanışı, Kocaelispor ile MKE Ankaragücü arasındaki 1-1'lik eşitlikle gerçekleşti.
Kocaelispor, en yakın takipçisi Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün 8 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Ancak bu hafta, mücadelede 2 puan kaybetmesi nedeniyle fark 6 puana düştü.
Maç Sonuçları
29. hafta oynanan diğer maçlar ise şu şekilde sonuçlandı:
- Alagöz Holding Iğdır FK - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 2-2
- Esenler Erokspor - Manisa FK: 1-1
- Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor - Central Hospital Ümraniyespor: 0-5
- Adanaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük: 1-2
- Gençlerbirliği - Ahlatcı Çorum FK: 1-2
- Sakaryaspor - Teksüt Bandırmaspor: 2-2
- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Erzurumspor FK: 1-3
- Siltaş Yapı Pendikspor - Amed Sportif Faaliyetler: 0-1
- Geosis Boluspor - Uğur Okulları İstanbulspor: 1-0
- Kocaelispor - MKE Ankaragücü: 1-1
Puan Durumu
29. hafta sonrası puan durumu şöyle oluştu:
|Takım
|O
|B
|M
|AY
|VP
|Kocaelispor
|29
|17
|5
|7
|56
|Solwie Energy Fatih Karagümrük
|29
|15
|7
|7
|52
|Erzurumspor FK
|29
|14
|6
|9
|51
|Gençlerbirliği
|29
|13
|9
|7
|48
|Teksüt Bandırmaspor
|29
|13
|8
|8
|47
|Geosis Boluspor
|29
|12
|9
|8
|46
|Uğur Okulları İstanbulspor
|29
|13
|4
|12
|43
|Amed Sportif Faaliyetler
|29
|10
|6
|13
|36
|Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
|29
|11
|7
|11
|36
|Ahlatcı Çorum FK
|29
|11
|6
|12
|36
|Central Hospital Ümraniyespor
|29
|11
|4
|14
|37
|Alagöz Holding Iğdır FK
|29
|11
|2
|16
|36
|Siltaş Yapı Pendikspor
|29
|11
|2
|16
|36
|MKE Ankaragücü
|29
|11
|8
|10
|37
|Esenler Erokspor
|29
|9
|8
|12
|33
|Sakaryaspor
|29
|8
|10
|11
|34
|Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor
|29
|7
|10
|12
|31
|Manisa FK
|29
|6
|9
|14
|27
|Adanaspor
|29
|6
|8
|15
|26
|Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor
|29
|0
|0
|29
|9
Gelecek Haftanın Programı
Ligdeki bir sonraki mücadeleler ise 14 Mart Cuma günü başlayacak. 30. hafta programı şu şekildedir:
- 14 Mart Cuma:
- 16.00 Teksüt Bandırmaspor - Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)
- 20.30 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - Esenler Erokspor (11 Nisan)
- 15 Mart Cumartesi:
- 13.30 Manisa FK - Siltaş Yapı Pendikspor (Manisa 19 Mayıs)
- 16.00 Central Hospital Ümraniyespor - Geosis Boluspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
- 20.30 MKE Ankaragücü - Alagöz Holding Iğdır FK (Eryaman)
- 20.30 Sakaryaspor - Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
- 16 Mart Pazar:
- 13.30 Uğur Okulları İstanbulspor - Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
- 13.30 Ahlatcı Çorum FK - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)
- 16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK (Diyarbakır)
- 20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük - Kocaelispor (Atatürk Olimpiyat)