Trendyol 1. Lig'de 29. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de 29. Hafta Tamamlandı

Trendyol 1. Lig 29. hafta, 4 farklı maçla sona erdi. Ligdeki haftanın kapanışı, Kocaelispor ile MKE Ankaragücü arasındaki 1-1'lik eşitlikle gerçekleşti.

Kocaelispor, en yakın takipçisi Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün 8 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Ancak bu hafta, mücadelede 2 puan kaybetmesi nedeniyle fark 6 puana düştü.

Maç Sonuçları

29. hafta oynanan diğer maçlar ise şu şekilde sonuçlandı:

Alagöz Holding Iğdır FK - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 2-2

Esenler Erokspor - Manisa FK: 1-1

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor - Central Hospital Ümraniyespor: 0-5

Adanaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük: 1-2

Gençlerbirliği - Ahlatcı Çorum FK: 1-2

Sakaryaspor - Teksüt Bandırmaspor: 2-2

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Erzurumspor FK: 1-3

Siltaş Yapı Pendikspor - Amed Sportif Faaliyetler: 0-1

Geosis Boluspor - Uğur Okulları İstanbulspor: 1-0

Kocaelispor - MKE Ankaragücü: 1-1

Puan Durumu

29. hafta sonrası puan durumu şöyle oluştu:

Takım O B M AY VP Kocaelispor 29 17 5 7 56 Solwie Energy Fatih Karagümrük 29 15 7 7 52 Erzurumspor FK 29 14 6 9 51 Gençlerbirliği 29 13 9 7 48 Teksüt Bandırmaspor 29 13 8 8 47 Geosis Boluspor 29 12 9 8 46 Uğur Okulları İstanbulspor 29 13 4 12 43 Amed Sportif Faaliyetler 29 10 6 13 36 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 29 11 7 11 36 Ahlatcı Çorum FK 29 11 6 12 36 Central Hospital Ümraniyespor 29 11 4 14 37 Alagöz Holding Iğdır FK 29 11 2 16 36 Siltaş Yapı Pendikspor 29 11 2 16 36 MKE Ankaragücü 29 11 8 10 37 Esenler Erokspor 29 9 8 12 33 Sakaryaspor 29 8 10 11 34 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor 29 7 10 12 31 Manisa FK 29 6 9 14 27 Adanaspor 29 6 8 15 26 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor 29 0 0 29 9

Gelecek Haftanın Programı

Ligdeki bir sonraki mücadeleler ise 14 Mart Cuma günü başlayacak. 30. hafta programı şu şekildedir: