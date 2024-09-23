Trendyol 1. Lig'de 6. Hafta Değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig'de 6. Haftanın Özeti
Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçlarının ardından Uğur Okulları İstanbulspor, Teksüt Bandırmaspor ile 0-0 berabere kalarak lider konumunu sürdürdü.
Haftanın Kapanış Maçı
Fatih Karagümrük, haftanın son maçında Şanlıurfaspor'u deplasmanda 3-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Haftanın Sonuçları
6. hafta boyunca alınan sonuçlar şu şekilde gelişti:
- Erzurumspor FK - Esenler Erokspor: 2-0
- Manisa FK - Yeni Malatyaspor: 5-1
- Siltaş Yapı Pendikspor - Gençlerbirliği: 0-1
- Amed Sportif Faaliyetler - Boluspor: 1-1
- MKE Ankaragücü - Sakaryaspor: 2-1
- Ankara Keçiörengücü - Alagöz Holding Iğdır FK: 2-0
- Central Hospital Ümraniyespor - Adanaspor: 5-2
- Uğur Okulları İstanbulspor - Teksüt Bandırmaspor: 0-0
- Ahlatcı Çorum FK - Kocaelispor: 0-2
- Şanlıurfaspor - Fatih Karagümrük: 1-3
Puan Durumu
6. hafta sonunda oluşan puan durumu şu şekildedir:
- Uğur Okulları İstanbulspor: 13 puan
- Kocaelispor: 12 puan
- Manisa Futbol Kulübü: 11 puan
- Gençlerbirliği: 11 puan
- Alagöz Holding Iğdır FK: 10 puan
- Central Hospital Ümraniyespor: 10 puan
- Erzurumspor FK: 9 puan
- Amed Sportif Faaliyetler: 8 puan
- Ankara Keçiörengücü: 8 puan
- Fatih Karagümrük: 7 puan
- Siltaş Yapı Pendikspor: 7 puan
- MKE Ankaragücü: 7 puan
- Teksüt Bandırmaspor: 6 puan
- Sakaryaspor: 6 puan
- Ahlatcı Çorum FK: 4 puan
- Boluspor: 4 puan
- Şanlıurfaspor: 4 puan
- Adanaspor: 2 puan
- Esenler Erokspor: 1 puan
- Yeni Malatyaspor: -3 puan (3 puan silme cezası)
Gelecek Hafta Programı
Trendyol 1. Lig 7. haftası, 27 Eylül'de başlayacak. İşte program:
- 27 Eylül Cuma: Alagöz Holding Iğdır FK - Erzurumspor FK (20.00, Iğdır Şehir)
- 28 Eylül Cumartesi: Teksüt Bandırmaspor - MKE Ankaragücü (16.00, Bandırma 17 Eylül)
- Boluspor - Manisa FK (19.00, Bolu Atatürk)
- Gençlerbirliği - Ankara Keçiörengücü (19.00, Eryaman)
- 29 Eylül Pazar: Esenler Erokspor - Siltaş Yapı Pendikspor (16.00, Esenler Erokspor)
- Yeni Malatyaspor - Amed Sportif Faaliyetler (16.00, 11 Nisan)
- Sakaryaspor - Central Hospital Ümraniyespor (19.00, Stadı henüz açıklanmadı)
- Adanaspor - Ahlatcı Çorum FK (19.00, Yeni Adana)
- 30 Eylül Pazartesi: Fatih Karagümrük - Uğur Okulları İstanbulspor (20.00, Atatürk Olimpiyat)
- Kocaelispor - Şanlıurfaspor (20.00, Yıldız Entegre Kocaeli)
Trendyol 1. Lig'de 7. hafta öncesi heyecan dorukta! Takımlar, play-off hedefi için mücadele verecekler.