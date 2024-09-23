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Trendyol 1. Lig'de 6. Hafta Değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig'in 6. haftası geride kalırken Uğur Okulları İstanbulspor zirvede yer alıyor. Maç sonuçları ve puan durumu detaylandırıldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 22:52
Trendyol 1. Lig'de 6. Hafta Değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig'de 6. Haftanın Özeti

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçlarının ardından Uğur Okulları İstanbulspor, Teksüt Bandırmaspor ile 0-0 berabere kalarak lider konumunu sürdürdü.

Haftanın Kapanış Maçı

Fatih Karagümrük, haftanın son maçında Şanlıurfaspor'u deplasmanda 3-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Haftanın Sonuçları

6. hafta boyunca alınan sonuçlar şu şekilde gelişti:

  • Erzurumspor FK - Esenler Erokspor: 2-0
  • Manisa FK - Yeni Malatyaspor: 5-1
  • Siltaş Yapı Pendikspor - Gençlerbirliği: 0-1
  • Amed Sportif Faaliyetler - Boluspor: 1-1
  • MKE Ankaragücü - Sakaryaspor: 2-1
  • Ankara Keçiörengücü - Alagöz Holding Iğdır FK: 2-0
  • Central Hospital Ümraniyespor - Adanaspor: 5-2
  • Uğur Okulları İstanbulspor - Teksüt Bandırmaspor: 0-0
  • Ahlatcı Çorum FK - Kocaelispor: 0-2
  • Şanlıurfaspor - Fatih Karagümrük: 1-3

Puan Durumu

6. hafta sonunda oluşan puan durumu şu şekildedir:

  1. Uğur Okulları İstanbulspor: 13 puan
  2. Kocaelispor: 12 puan
  3. Manisa Futbol Kulübü: 11 puan
  4. Gençlerbirliği: 11 puan
  5. Alagöz Holding Iğdır FK: 10 puan
  6. Central Hospital Ümraniyespor: 10 puan
  7. Erzurumspor FK: 9 puan
  8. Amed Sportif Faaliyetler: 8 puan
  9. Ankara Keçiörengücü: 8 puan
  10. Fatih Karagümrük: 7 puan
  11. Siltaş Yapı Pendikspor: 7 puan
  12. MKE Ankaragücü: 7 puan
  13. Teksüt Bandırmaspor: 6 puan
  14. Sakaryaspor: 6 puan
  15. Ahlatcı Çorum FK: 4 puan
  16. Boluspor: 4 puan
  17. Şanlıurfaspor: 4 puan
  18. Adanaspor: 2 puan
  19. Esenler Erokspor: 1 puan
  20. Yeni Malatyaspor: -3 puan (3 puan silme cezası)

Gelecek Hafta Programı

Trendyol 1. Lig 7. haftası, 27 Eylül'de başlayacak. İşte program:

  • 27 Eylül Cuma: Alagöz Holding Iğdır FK - Erzurumspor FK (20.00, Iğdır Şehir)
  • 28 Eylül Cumartesi: Teksüt Bandırmaspor - MKE Ankaragücü (16.00, Bandırma 17 Eylül)
  • Boluspor - Manisa FK (19.00, Bolu Atatürk)
  • Gençlerbirliği - Ankara Keçiörengücü (19.00, Eryaman)
  • 29 Eylül Pazar: Esenler Erokspor - Siltaş Yapı Pendikspor (16.00, Esenler Erokspor)
  • Yeni Malatyaspor - Amed Sportif Faaliyetler (16.00, 11 Nisan)
  • Sakaryaspor - Central Hospital Ümraniyespor (19.00, Stadı henüz açıklanmadı)
  • Adanaspor - Ahlatcı Çorum FK (19.00, Yeni Adana)
  • 30 Eylül Pazartesi: Fatih Karagümrük - Uğur Okulları İstanbulspor (20.00, Atatürk Olimpiyat)
  • Kocaelispor - Şanlıurfaspor (20.00, Yıldız Entegre Kocaeli)

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta öncesi heyecan dorukta! Takımlar, play-off hedefi için mücadele verecekler.

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