Trendyol 1. Lig'de Adanaspor ve Ümraniyespor 1-1 Berabere Kaldı

Adanaspor ve Central Hospital Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında 1-1 berabere kaldı. Olaylı anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 19:15
Trendyol 1. Lig'de Adanaspor ve Ümraniyespor 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'de Beraberlik Maçı

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Adanaspor ile Central Hospital Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Maç sonucunda takımlar 1-1'lik eşitlik elde etti.

Olaylı Anlar

Maçın 35. dakikasında Adanaspor'un yıldız oyuncusu Mirza Cihan, uzaktan yaptığı etkili bir şutla kaleyi yokladı. Ancak, topun hakeme çarpması nedeniyle bu şutun gol değeri kazanamadı. Bu olay, sahada gergin anların yaşanmasına neden oldu.

Her iki takımda aldıkları bu sonuçla puan durumunda değişiklik yaşanmazken, futbolseverler şampiyonluk mücadelesini yakından takip ediyor.

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