DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,28 0%
BITCOIN
3.367.168,54 1,74%

Trendyol 1. Lig'de Derbi Beraberliği: Ahlatcı Çorum FK 1 - MKE Ankaragücü 1

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Ahlatcı Çorum FK ve MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 21:20
Trendyol 1. Lig'de Derbi Beraberliği: Ahlatcı Çorum FK 1 - MKE Ankaragücü 1

Trendyol 1. Lig'de Kritik Karşılaşma

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında, Ahlatcı Çorum FK ile MKE Ankaragücü takımları karşı karşıya geldi. Maçın sonucunda iki takım da 1-1 berabere kaldı.

Maç Analizi

Bu önemli karşılaşma, her iki takım için de puan açısından büyük önem taşıyordu. Ahlatcı Çorum FK'nın ev sahipliğinde gerçekleşen maçta, taraftarlar da takımını desteklemek için stadyumu doldurdu.

Sonuç olarak, Trendyol 1. Lig’den gelecek haftalarda bu sonuçların her iki takımın da hedefleri üzerinde nasıl bir etki yapacağı merakla bekleniyor.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile MKE Ankaragücü, Çorum Şehir Stadyumu'nda...

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile MKE Ankaragücü, Çorum Şehir Stadyumu'nda karşılaştı. Ahlatcı Çorum FK oyuncuları, karşılaşma öncesi takım fotoğrafı çektirdi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile MKE Ankaragücü, Çorum Şehir Stadyumu'nda...

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile MKE Ankaragücü, Çorum Şehir Stadyumu'nda karşılaştı. Ahlatcı Çorum FK oyuncuları, karşılaşma öncesi takım fotoğrafı çektirdi.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Liverpool, Tottenham'ı 6-3 Yenerek Zirveye Demir Attı
2
Trabzonspor, 3 Haftalık Kötü Gidişatı Sonlandırarak Galip Geldi
3
Trendyol 1. Lig'de Derbi Beraberliği: Ahlatcı Çorum FK 1 - MKE Ankaragücü 1
4
Trabzonspor, Sipay Bodrum FK'yi 1-0 Geçti
5
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Fenerbahçe Petrol Ofisi İlk Yarıyı Lider Tamamladı
6
Göztepe, Çaykur Rizespor'u 3-0 Geçti! - Trendyol Süper Lig 17. Hafta
7
Nesine 2. Lig'de İlk Yarının Sonuçları ve Puan Durumları

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı