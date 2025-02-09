Trendyol 1. Lig'de Geosis Boluspor ve Ankara Keçiörengücü 1-1 Beraberlik Elde Etti

Trendyol 1. Lig'de Beraberlik Maçı

Geosis Boluspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig 23. haftasında karşı karşıya geldi.

Maç, 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Her iki takım da mücadelede gösterdiği performansla göz doldurdu.

Maçın Detayları

Her iki ekip de oyunun başından itibaren aktif bir mücadele sergiledi. Sonuç olarak, puan paylaşımı yaşandı ve her iki takım da ligdeki yerlerini korumaya devam etti.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Geosis Boluspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Keçiörengücü oyuncusu Dembele (sağda) ile Bolusporlu Ali Ülgen (solda) mücadele etti.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Geosis Boluspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Keçiörengücü oyuncusu Dembele (sağda) ile Bolusporlu Ali Ülgen (solda) mücadele etti.