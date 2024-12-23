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Trendyol 1. Lig'de İlk Yarının Sonuçları: Kocaelispor Zirvede

Trendyol 1. Lig'de 17. hafta tamamlandı. Kocaelispor, Boluspor'u yenerek liderliğe yükseldi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 23:04
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 23:04
Trendyol 1. Lig'de İlk Yarının Sonuçları: Kocaelispor Zirvede

Trendyol 1. Lig'de Görünüm

Trendyol 1. Lig'de 17. hafta maçlarının sona ermesiyle ilk bölüm tamamlandı. Ligde oynanan son karşılaşmalarda, Kocaelispor, deplasmanda Boluspor'u 3-1 mağlup ederek puanını 35'e çıkararak ilk sıraya yükseldi.

Haftanın Maç Sonuçları

Hafta sonundaki karşılaşmalar, Amed Sportif Faaliyetler'in sahasında Central Hospital Ümraniyespor'u 2-0 yenmesi ve Adanaspor'un Gençlerbirliği'ni deplasmanda aynı skorla mağlup etmesiyle tamamlandı.

17. haftanın önemli anları arasında, Esenler Erokspor ile Teksüt Bandırmaspor'un 1-1 berabere kalması yer aldı. Buna rağmen Teksüt Bandırmaspor puanını 33’e yükseltti fakat ikinci sıradan düştü. Solwie Energy Fatih Karagümrük ise 31 puanla haftayı 3. sırada kapattı.

17. Haftanın Maç Sonuçları

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında alınan sonuçlar aşağıdaki gibidir:

  • Erzurumspor FK - Sakaryaspor: 0-0
  • Alagöz Holding Iğdır FK - Yeni Malatyaspor: 3-0
  • Manisa FK - Şanlıurfaspor: 2-1
  • Siltaş Yapı Pendikspor - Uğur Okulları İstanbulspor: 1-1
  • Ankara Keçiörengücü - Solwie Energy Fatih Karagümrük: 0-1
  • Boluspor - Kocaelispor: 1-3
  • Esenler Erokspor - Teksüt Bandırmaspor: 1-1
  • Ahlatcı Çorum FK - MKE Ankaragücü: 1-1
  • Gençlerbirliği - Adanaspor: 0-2
  • Amed Sportif Faaliyetler - Central Hospital Ümraniyespor: 2-0

Puan Durumu

Ligin 17. haftası itibarıyla oluşan puan durumu şu şekildedir:

TakımOGBMAvP
Kocaelispor1711422735
Teksüt Bandırmaspor179621533
Solwie Energy Fatih Karagümrük179441731
Erzurumspor FK177552229
Diğer takımlar......

Not: Yeni Malatyaspor’a 21 puan silme cezası verilmiştir.

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