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Trendyol 1. Lig'de İstanbulspor'un Zaferi: 1-0

Uğur Okulları İstanbulspor, MKE Ankaragücü'nü 23. haftada 1-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 18:20
Trendyol 1. Lig'de İstanbulspor'un Zaferi: 1-0

Trendyol 1. Lig'de Heyecan Doruğa Çıktı

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor, MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Stadion'da gerçekleşen mücadelede, ev sahibi ekip İstanbulspor, güçlü rakibi MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Maçın Önemi

Bu galibiyetle birlikte Uğur Okulları İstanbulspor, ligdeki iddiasını sürdürdü. Taraftarlarının önünde alınan bu kritik zafer, takıma moral kaynağı oldu.

Uğur Okulları İstanbulspor, bu galibiyetle ligdeki pozisyonunu güçlendirdi ve sezon hedeflerine bir adım daha yaklaştı.

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