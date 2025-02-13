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Trendyol 1. Lig'de Karagümrük, Ankaragücü'nü Deplasmada Yendi!

Trendyol 1. Lig 24. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 22:02
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 22:02
Trendyol 1. Lig'de Karagümrük, Ankaragücü'nü Deplasmada Yendi!

Trendyol 1. Lig'in 24. Haftasında Şaşırtan Sonuç

Trendyol 1. Lig'de bu hafta oynanan karşılaşmada Solwie Energy Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu sonuç, Karagümrük'ün ligdeki başarısını pekiştirdi.

Önemli Puanlar

Karşılaşma sonunda MKE Ankaragücü 30 puanla ligdeki yerini korurken, Solwie Energy Fatih Karagümrük toplam puanını 45'e yükselterek playoff potasında yer alma iddiasını sürdürdü.

Bu önemli galibiyetle birlikte Karagümrük, ligdeki rakipleriyle olan mücadelesinde önemli bir avantaj sağlamış oldu.

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