DOLAR
40,66 0%
EURO
47,36 0%
ALTIN
4.443,86 0%
BITCOIN
4.739.861,62 0,14%

Trendyol 1. Lig'de Keçiörengücü'nden Hatayspor'a Açılış Zaferi

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Ankara Keçiörengücü, Hatayspor'u 3-1 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 23:35
Trendyol 1. Lig'de Keçiörengücü'nden Hatayspor'a Açılış Zaferi

Trendyol 1. Lig'in İlk Haftasında Maç Sonuçları

Futbolseverlerin merakla beklediği Trendyol 1. Lig sezonu, kritik karşılaşmalarla başladı. İlk haftada dikkat çeken maçlardan biri, Atakaş Hatayspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü arasında gerçekleşti.

Hatayspor - Keçiörengücü Maçı

Deplasmanda oynanan karşılaşmada Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Bu sonuç, Keçiörengücü’nün sezonu güçlü bir başlangıçla kapattığını gösteriyor. Aynı zamanda Hatayspor için de bu sonuç, gelecek maçlar için motivasyon kaynağı olmalı.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Atakaş Hatayspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü...

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Atakaş Hatayspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Mersin Stadı'nda karşılaştı. Hataysporlu oyuncular, Görkem Sağlam'ın (5) attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Atakaş Hatayspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü...

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Atakaş Hatayspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Mersin Stadı'nda karşılaştı. Hataysporlu oyuncular, Görkem Sağlam'ın (5) attığı golün ardından sevinç yaşadı.

İLGİLİ HABERLER

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Hesap.com Antalyaspor 2-1 Kasımpaşa
2
Trendyol 1. Lig'de Keçiörengücü'nden Hatayspor'a Açılış Zaferi
3
Iğdır Valisi Turan, Elektronik Biletle Protokol Tribününde
4
Trendyol Süper Lig: Antalyaspor - Kasımpaşa İlk Yarı Sonucu 2-1
5
Milli Para Atıcı Muaz Erdem Madran, Çekya'da Altın Madalya Kazandı
6
Hüseyin Eroğlu: "Bu Maçtan Ders Çıkarmalıyız"
7
Trabzonspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı