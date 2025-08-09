Trendyol 1. Lig'de Keçiörengücü'nden Hatayspor'a Açılış Zaferi

Trendyol 1. Lig'in İlk Haftasında Maç Sonuçları

Futbolseverlerin merakla beklediği Trendyol 1. Lig sezonu, kritik karşılaşmalarla başladı. İlk haftada dikkat çeken maçlardan biri, Atakaş Hatayspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü arasında gerçekleşti.

Hatayspor - Keçiörengücü Maçı

Deplasmanda oynanan karşılaşmada Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Bu sonuç, Keçiörengücü’nün sezonu güçlü bir başlangıçla kapattığını gösteriyor. Aynı zamanda Hatayspor için de bu sonuç, gelecek maçlar için motivasyon kaynağı olmalı.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Atakaş Hatayspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Mersin Stadı'nda karşılaştı. Hataysporlu oyuncular, Görkem Sağlam'ın (5) attığı golün ardından sevinç yaşadı.

