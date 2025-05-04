Trendyol 1. Lig'de Manisa FK ve Teksüt Bandırmaspor 1-1 Beraberlik Elde Etti

Trendyol 1. Lig'de Hafta Sonu Beraberlik Yaşandı

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında, Manisa FK ile Teksüt Bandırmaspor arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Her iki takım da galibiyet için mücadele ederken, sahadan 1'er puanla ayrılmak durumunda kaldılar. Bu sonuç, her iki takım için de ligdeki hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım oldu.

Maç sonu, oyuncular ve teknik ekip arasında karşılıklı takdirler verilirken, taraftarlar da takımlarını coşkuyla desteklemeye devam ettiler. Haftanın bu mücadelesi, ligdeki dengeleri etkileyecek gibi görünüyor.

Trendyol 1. Lig'in 37. hafta maçında Manisa FK ile Teksüt Bandırmaspor, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Müsabaka öncesi Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın (solda) ile Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel (sağda) birbirine başarı diledi.

Trendyol 1. Lig'in 37. hafta maçında Manisa FK ile Teksüt Bandırmaspor, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Müsabaka öncesi Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın (solda) ile Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel (sağda) birbirine başarı diledi.