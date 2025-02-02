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Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor'dan Kritik Galibiyet!

Central Hospital Ümraniyespor, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek önemli bir zafer elde etti.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 16:37
Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor'dan Kritik Galibiyet!

Trendyol 1. Lig 22. Hafta Maç Sonucu

Trendyol 1. Lig'in 22. haftası bugün oynanan heyecan dolu karşılaşmalarla devam ediyor. Central Hospital Ümraniyespor, sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Maçın Detayları

Central Hospital Ümraniyespor, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuç, Ümraniyespor’un ligdeki konumunu güçlendirirken, Ankaragücü için zor bir duruma işaret etti.

Bu zaferle birlikte Central Hospital Ümraniyespor, taraftarlarının da desteğiyle önemli bir psikolojik avantaj sağladı. Önümüzdeki haftalarda bu ivmeyi sürdürebilirlerse, ligdeki hedeflerine bir adım daha yaklaşacaklar.

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