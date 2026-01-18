Okan Buruk: "Transfere İhtiyacımız Olduğunu Net Bir Şekilde Biliyoruz"

Maç Değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray evinde oynadığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, rakibin zaman zaman 9, zaman zaman 10 kişiyle çok iyi savunma yaptığını, takım halinde savunma anlayışını başarıyla uyguladıklarını belirtti.

Buruk, maçla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "İlk yarıda maçın erken dakikalarında Yunus’un net pozisyonu vardı. Barış’ın da savunma arkasına koşusu vardı. İki duran toptan ürettiğimiz pozisyonlarımız vardı. Kendi kalitemizin altında kaldık. Burada bireysel yeteneklere iş düşüyor... Çok dikine pasları iyi yaptığımızı söyleyemem. İlk yarıda bir gol, rakibin de katı savunma anlayışını kıramadık. İkinci yarı da benzer şekilde gitti. İlk yarı yaklaşık yüzde 73’e yakın top bizdeydi."

"İkinci yarı iki kaybettiğimiz topla net pozisyon verdik. Yediğimiz gol öncesinde 3’e 1’iken yediğimiz gol var. Devamında gol aramaya çalıştık. Son dakika Sane’nin net pozisyonu vardı. Bu tür maçlarda öne geçmeniz çok önemli. Bunlarda çok başarılı olamadık. Rakibimiz iyi savunma yaptı. Takım halinde savunmayı düşündüler. Bunda da başarılı oldular. Onları da tebrik ederim."

Motivasyon ve Süreç

Motivasyonlarını koruduklarını vurgulayan Buruk, Şampiyonlar Ligi’nde 24’e kalmak için önemli bir maçları olduğuna dikkat çekti: "Daha fazlasıyla koruyorum. Çünkü çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24’e kalmak için çok önemli maça çıkacağız. Bu inişler, çıkış her takım özelinde olabiliyor... Bu rüzgarlar gelip geçer, önemli olan benim ve oyuncularımın ne istediği."

Buruk, sakatlıklar, şanssızlıklar ve Afrika Kupası gibi etkenlerin takımı etkilediğini söyledi ve Torreira örneğini vererek oyuncunun takıma verdiği desteği aktardı.

Transfer Açıklamaları

Transfer dönemlerinin zor geçtiğini belirten Buruk, taraftarın beklentilerini anladıklarını ve yönetimle transfer konusunda sık sık görüştüklerini açıkladı: "Taraftarımıza yüzde 100 hak veriyoruz... Transfere ihtiyacımız olduğunu net bir şekilde biliyoruz. Bunun için önemli bir çaba sarf ediyoruz. Başkanımızla da konuştuk, yarın tekrar bir araya gelip, daha hızlı bir şekilde yol alacağız."

Buruk ayrıca, Osimhen, Jakobs ve Singo gibi isimlerin dönüşlerinin önemine işaret etti; savunma ve hücum desteği verebilecek orta saha oyuncularına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kişisel Haberler ve Eleştiriler

Son dönemde kendisi hakkında çıkan haberler ve sosyal medya paylaşımlarına da değinen Buruk, bu tür söylemleri "komik, saçma" diyerek geçiştirdi: "Evim 500 metre ilerisindeki manava gidişim konuşuldu. 5 Eylül’dü, manavdan yaptığım alışverişin dekontunu da çıkardım... Böyle saçma şeyler, bel altı şeyler olabiliyor. Gülüp geçiyorum. Kafaya takmıyorum. İşime, takımıma odaklanıyorum."

Gelecek Planı ve Kritik Hafta

Geçen sezon takımdan ayrılan Fernando Muslera ve Dries Mertens gibi isimlerin liderlik boşluğunu hissettiklerini söyleyen Buruk, kadro planlaması ve sakatlıkların etkisine değindi. Yaz transfer döneminde 5 önemli oyuncu aldıklarını hatırlatan teknik direktör, yaşanan sıkıntılardan ders çıkarıldığını ve bu hafta için "kritik" uyarısı yaptı: "Bunu tekrar yaşamamak için bu hafta bizim için kritik bir hafta olacak. Avrupa’da devam edeceğimize inanıyorum."

Yusuf Demir konusuna da değinen Buruk, oyuncularla ilgili süreçlerin kulüplerde doğal olduğunu belirterek: "Oyuncularla belki devam etmeme kararı alsanız bile sizin oyuncunuz, kullanmaya devam edersiniz... Yusuf ile ilgili bu süreç, böyle oldu."

Okan Buruk ve Galatasaray yönetiminin transfer sürecini hızlandırma sözü, önlerindeki kritik maç ve sakatlıktan dönecek oyunculara bağlı olarak sezonun kalan bölümünde belirleyici olacak.

