Trendyol 1. Lig: Erzurumspor FK, Adana Demirspor'u 3-0 Yendi

Trendyol 1. Lig 6. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 21:09
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 21:09
6. hafta maç sonucu

Rakibini net bir skorla geçen Erzurumspor FK, bu sonuçla haftanın konuşulan ekipleri arasında yer aldı.

Maç sonucu ligdeki dengeleri etkileyebilir; her iki takımın performansı sezonun geri kalanında yakından takip edilecek.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında, Adana Demirspor ile Erzurum FK, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Erzurum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, karşılaşma öncesi düzenlenen seremonide hazır bulundu.

