Trendyol 1. Lig: Iğdır FK, Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 Yendi
Trendyol 1. Lig 15. hafta maçında Iğdır FK, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Mücadele Keçiören Aktepe Stadı'nda oynandı.
Maçtan dakikalar
14. dakika: Iğdır FK’da Gökcan’ın pasında Doğan’ın sağ kanattan ortasında kaleci Aykut topu elinden kaçırdı. Pozisyonu takip eden Bruno topu ağlarla buluşturdu. 0-1
32. dakika: Keçiörengücü atağında Ezeh, iki kişi arasında çaprazdan etkili vurdu; kaleci Taha gole izin vermedi.
41. dakika: Ezeh’in sol çaprazdan ortasında top doğrudan dışarı gitti.
45+1. dakika: Hüseyin’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe gelen topu Fernandes indirdi; ceza sahası önünde Roshi röveşata ile topu sol köşeden ağlarla buluşturdu. 1-1
56. dakika: Fernandes’in ceza yayı sol çaprazından kullandığı frikikte top az farkla auta çıktı.
72. dakika: Fernandes’in pasında sağ kanatta hareketlenen Hüseyin’in yerden ceza yayına çevirdiği topa Ezeh’in gelişine şutu kaleci Taha’dan döndü.
84. dakika: Iğdır FK’da Ali Kaan’ın sol çaprazdan kullandığı frikikte sert vuruş barajdaki Ezeh’ten sekince hakem VAR incelemesiyle penaltı kararı verdi.
86. dakika: Penaltıyı kullanan Koita golü kaydederek Iğdır FK’yı öne geçirdi. 1-2
Stat ve Hakemler
Stat: Keçiören Aktepe
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Mahmut Gülle, Kadir Beyaz
Kadrolar
Ankara Keçiörengücü: Aykut Özer, Oğuzcan Çalışkan, Odise Roshi (Ali Akman dk. 86), Hüseyin Bulut (Hakan Bilgiç 90+5), Ali Dere (Süleyman Luş dk. 90+5), İbrahim Akdağ (Halil Can Ayan dk. 90), Francis Ezeh, Mexer, İshak Karaoğul, Mame Diouf, Junior Fernandes
Yedekler: Emre Satılmış, Abdullah Çelik, Erkam Develi, Ali Akman, Wellington, Hakan Bilgiç, Haqi Osman, Halil Can Ayan, Süleyman Luş, Tahsin Özler
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin (Cebrail Karayel 90+5), Moryke Fofana (Dorin Rotariu dk. 78), Bruno (Fode Koita dk. 78), Antoine Conte, Ryan Mendes (Ahmet Engin dk. 89), Doğan Erdoğan (Eyüp Akcan dk. 46), Ali Kaan Güneren, Gökcan Kaya, Güray Vural
Yedekler: Sinan Bolat, Dorin Rotariu, Ahmet Emin Engin, Suarez, Eyüp Akcan, Özder Özcan, Fode Koita, Serkan Asan, Ali Yaşar, Cebrail Karayel
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Goller ve Kartlar
Goller: Bruno (dk. 14), Koita (dk. 86) (Iğdır FK), Roshi (45+1) (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Alim Öztürk, Ryan Mendes, Dorin Rotariu (Iğdır Fk), İbrahim Akdağ, Mame Diouf (Keçiörengücü)
