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Trendyol 1. Lig: Iğdır FK ve Amed Sportif 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 22:26
Trendyol 1. Lig: Iğdır FK ve Amed Sportif 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig 13. Haftası

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında büyük bir heyecan yaşandı. Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya geldi. Maç sonucunda her iki takımda 1-1'lik eşitlik ile sahadan ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte, her iki takım ligdeki puanlarına katkı sağlarken, taraftarlarını da keyifli anlar yaşattı. Iğdır FK ve Amed Sportif'in performansları, sezonun ilerleyen haftalarında izleyicilerin dikkatle takip edecekleri bir durum haline geldi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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