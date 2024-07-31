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Trendyol 1. Lig: İlk 5 Haftanın Programı Açıklandı

Trendyol 1. Lig'de sezonun ilk 5 haftası için maç programı duyuruldu. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 16:39
Trendyol 1. Lig: İlk 5 Haftanın Programı Açıklandı

Trendyol 1. Lig'de İlk 5 Hafta Maç Programı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk 5 haftası için maç programını açıkladı. İşte detaylı maç takvimi:

1. Hafta

  • 9 Ağustos Cuma: 21.00 Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü (Pendik)
  • 10 Ağustos Cumartesi: 19.15 İstanbulspor - Manisa FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
  • 19.15 Yeni Malatyaspor - Pendikspor (Stat belli değil)
  • 21.45 Kocaelispor - Gençlerbirliği (Yıldız Entegre Kocaeli)
  • 21.45 Adanaspor - Esenler Erokspor (Yeni Adana)
  • 11 Ağustos Pazar: 17.00 Teksüt Bandırmaspor - Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)
  • 19.15 Boluspor - Alagöz Holding Iğdır FK (Bolu Atatürk)
  • 19.15 Fatih Karagümrük - Amed Sportif Faaliyetler (Atatürk Olimpiyat)
  • 21.45 MKE Ankaragücü - Şanlıurfaspor (Stat belli değil)
  • 12 Ağustos Pazartesi: 21.00 Central Hospital Ümraniyespor - Çorum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

2. Hafta

  • 16 Ağustos Cuma: 21.00 Pendikspor - Kocaelispor (Pendik)
  • 17 Ağustos Cumartesi: 17.00 Ankara Keçiörengücü - Teksüt Bandırmaspor (Aktepe)
  • 19.15 Esenler Erokspor - Yeni Malatyaspor (Stat belli değil)
  • 19.15 Erzurumspor FK - MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)
  • 21.45 Manisa FK - Sakaryaspor (Manisa 19 Mayıs)
  • 18 Ağustos Pazar: 17.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Adanaspor (Stat belli değil)
  • 19.15 Gençlerbirliği - Boluspor (Stat belli değil)
  • 19.15 Çorum FK - Fatih Karagümrük (Çorum Şehir)
  • 21.45 Şanlıurfaspor - Central Hospital Ümraniyespor (11 Nisan)
  • 19 Ağustos Pazartesi: 21.00 Amed Sportif Faaliyetler - İstanbulspor (Stat belli değil)

3. Hafta

  • 23 Ağustos Cuma: 21.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK (Yıldız Entegre Kocaeli)
  • 24 Ağustos Cumartesi: 17.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Gençlerbirliği (Stat belli değil)
  • 19.15 Fatih Karagümrük - Manisa FK (Atatürk Olimpiyat)
  • 21.45 Boluspor - Esenler Erokspor (Bolu Atatürk)
  • 21.45 MKE Ankaragücü - Central Hospital Ümraniyespor (Stat belli değil)
  • 25 Ağustos Pazar: 17.00 Teksüt Bandırmaspor - Çorum FK (Bandırma 17 Eylül)
  • 19.15 Sakaryaspor - Amed Sportif Faaliyetler (Stat belli değil)
  • 21.45 Adanaspor - Pendikspor (Yeni Adana)
  • 21.45 Yeni Malatyaspor - Ankara Keçiörengücü (Stat belli değil)
  • 26 Ağustos Pazartesi: 21.00 İstanbulspor - Şanlıurfaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

4. Hafta

  • 30 Ağustos Cuma: 21.00 Esenler Erokspor - Gençlerbirliği (Stat belli değil)
  • 21.00 Manisa FK - Adanaspor (Manisa 19 Mayıs)
  • 31 Ağustos Cumartesi: 17.00 Ankara Keçiörengücü - Boluspor (Aktepe)
  • 19.15 Central Hospital Ümraniyespor - Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)
  • 21.45 Şanlıurfaspor - Teksüt Bandırmaspor (11 Nisan)
  • 21.45 Çorum FK - Sakaryaspor (Çorum Şehir)
  • 1 Eylül Pazar: 19.15 MKE Ankaragücü - İstanbulspor (Stat belli değil)
  • 19.15 Erzurumspor - Yeni Malatyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
  • 21.45 Pendikspor - Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)
  • 21.45 Amed Sportif Faaliyetler - Kocaelispor (Stat belli değil)

5. Hafta

  • 13 Eylül Cuma: 20.00 Boluspor - Pendikspor (Bolu Atatürk)
  • 14 Eylül Cumartesi: 16.00 Teksüt Bandırmaspor - Amed Sportif Faaliyetler (Bandırma 17 Eylül)
  • 16.00 Yeni Malatyaspor - Çorum FK (Stat belli değil)
  • 19.00 İstanbulspor - Central Hospital Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
  • 19.00 Sakaryaspor - Şanlıurfaspor (Stat belli değil)
  • 15 Eylül Pazar: 16.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Esenler Erokspor (Stat belli değil)
  • 16.00 Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)
  • 19.00 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK (Stat belli değil)
  • 19.00 Kocaelispor - Manisa FK (Yıldız Entegre Kocaeli)
  • 16 Eylül Pazartesi: 20.00 Adanaspor - Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)

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