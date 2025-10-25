Trendyol 1. Lig: İmaj Altyapı Vanspor, Adana Demirspor'u 4-2 Yendi

11. hafta karşılaşmasında dikkat çeken protesto

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında İmaj Altyapı Vanspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti.

Maçın başlama düdüğünün ardından her iki takımın oyuncuları, Adana Demirspor'un içinde bulunduğu zor duruma dikkati çekmek amacıyla bir süre sahada hareketsiz bekledi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor ile İmaj Altyapı Vanspor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Maçın başlama düdüğünün ardından her iki takımın oyuncuları, Adana Demirspor'un içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekmek için bir süre hareketsiz bekledi.