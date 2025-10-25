Trendyol 1. Lig: İmaj Altyapı Vanspor, Adana Demirspor'u 4-2 Yendi

Trendyol 1. Lig 11. haftasında İmaj Altyapı Vanspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-2 yendi; oyuncular maç başında hareketsiz kalarak Adana Demirspor'un zor durumuna dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 15:40
Trendyol 1. Lig: İmaj Altyapı Vanspor, Adana Demirspor'u 4-2 Yendi

Trendyol 1. Lig: İmaj Altyapı Vanspor, Adana Demirspor'u 4-2 Yendi

11. hafta karşılaşmasında dikkat çeken protesto

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında İmaj Altyapı Vanspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti.

Maçın başlama düdüğünün ardından her iki takımın oyuncuları, Adana Demirspor'un içinde bulunduğu zor duruma dikkati çekmek amacıyla bir süre sahada hareketsiz bekledi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor ile İmaj Altyapı Vanspor, Yeni Adana...

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor ile İmaj Altyapı Vanspor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Maçın başlama düdüğünün ardından her iki takımın oyuncuları, Adana Demirspor'un içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekmek için bir süre hareketsiz bekledi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor ile İmaj Altyapı Vanspor, Yeni Adana...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinem Francisca Tous, Asya Triatlon Kupası'nda Altın Madalya
2
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-1 Yendi | SMS Grup Efeler Ligi
3
IBSA Olağanüstü Genel Kurulu Antalya'da başladı
4
Kürekte Sezon Açılışı: Türkiye Salon Kürek Şampiyonası İstanbul'da Başlıyor
5
TFF'den Profesyonel Liglerde Futbolcu Uygunluk Değişiklikleri
6
Ertuğrul Doğan: '3-4 Ay İçinde Trabzonspor'un Borcu Kalmayacak'
7
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kepezspor Hazırlıklarına Başladı

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi