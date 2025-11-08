Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor 2-3 Serik Spor — Serik'ten Yeni Sakarya'da 3 Puan

Maçın özeti

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Sakaryaspor, evinde Serik Spor’a 2-3 mağlup oldu. Karşılaşma hızlı başlayan ataklara sahne oldu ve Serik Spor, etkili hücumlarıyla sahadan galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada: Bilal Ceylan’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

28. dakikada: Amaral’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Marcos Silva kafayla topu filelere gönderdi. 0-1

50. dakikada: Caner Erkin’in kullandığı serbest vuruşta ön direkte Ben Yedder’in topuk pasında Eren Erdoğan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

70. dakikada: Serik Spor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Amaral’ın boş kaleye şutunda top üstten auta çıktı.

72. dakikada: Ceza sahasında topla buluşan Amaral meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

76. dakikada: Sağ kanattan gelişen atakta Erhan Çelenk topu filelere gönderdi. 1-3

83. dakikada: Ben Yedder’in pasında ceza sahasında topla buluşan Emre Demir meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-3

Stat ve hakemler

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Mehmet Ali Vardar, Çağrı Yıldırım

Kadrolar

Sakaryaspor: Jakub Szumski, Serkan Yavuz (Mirza Cihan dk. 79), Salih Dursun, Sadık Çiftpınar (Batuhan Çakır dk. 81), Caner Erkin (Alaaddin Okumuş dk. 79), Josip Vukovic, Eren Erdoğan, Mete Kaan Demir (Emre Demir dk. 79), Gael Kakuta, Burak Çoban, Ben Yedder. Yedekler: Göktuğ Baytekin, Oğuzhan Açıl, Alparslan Demir, Burak Altıparmak, Abdurrahman Bayram, Rijad Kobiljar. Teknik Direktör: Serhat Sütlü

Serik Spor: Erten Ersu, Batuhan İşçiler, Gotsuk, Aleksandr Martynov, Emrecan Terzi (Sertan Taşqın dk. 59), Selim Dilli, Marcos Silva, Bilal Ceylan, Erhan Çelenk, Joao Amaral (Gökhan Karadeniz dk. 78), Ilya Sadygov (İlya Bersovskiy dk. 59). Yedekler: Baha Karakaya, Kerem Şen, Halim Ayaz Yükseloğlu, Şahverdi Çetin, Gökhan Akkan, Şeref Özcan, Sami Gökhan Altıparmak. Teknik Direktör: Sinan Paşalı

Goller

Marcos Silva (dk. 28), Joao Amaral (dk. 72), Erhan Çelenk (dk. 76) — Serik Spor; Eren Erdoğan (dk. 50), Emre Demir (dk. 83) — Sakaryaspor.

Sarı kartlar

Sakaryaspor: Mete Kaan Demir, Caner Erkin, Kakuta. Serik Spor: Emrecan Terzi, Marcos Silva, Erhan Çelenk, Aleksandr Martynov, Bilal Ceylan, Erten Ersu.

