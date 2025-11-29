Trendyol 1. Lig: Vanspor FK 0-1 Serikspor
Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Vanspor FK, evinde Serikspor’a 1-0 mağlup oldu.
Maç Detayları
Stat: Atatürk
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Harun Terin, Mehmet Dura
Vanspor FK 11'i ve Yedekler
Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Medeni Bingöl, Erdi Dikmen (Muhammet Ensar Çavuşoğlu dk. 72), Zan Jevsenak, Xesc Regis, Mehmet Maniş (Batuhan Kör dk. 71), Erdem Seçgin, Jefferson, Aliou Traore (Emir Bars dk. 53), Ivan Cedric, Anestis Vlachomitros (Hasan Bilal dk. 77)
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Güvenç Usta, Lucas Africo, Anıl Mehmet, Sıddık Yıldırım, Batihan Gebecelioğlu, Soran Tümen
Serikspor 11'i ve Yedekler
Serikspor: Erten Ersu, Serkan Emrecan Terzi, Aleksandr Martynov, Ilya Berkovskii (Sertan Taşkın dk. 90+3), Marcos Silva, Joao Amaral (Gökhan Karadeniz dk. 82), Kerem Şen (Şahverdi Çetin dk. 82), Bilal Ceylan, Kirill Gotsuk, Batuhan İşçiler, Şeref Özcan (Sami Gökhan Altıparmak dk. 68)
Yedekler: Ender Güneş, Halim Ayaz Yüksekoğlu, Baha Karakaya, Gökhan Akkan
Gol ve Kartlar
Gol: Ilya Berkovskii (dk. 49) — Serikspor
Sarı kartlar: Medeni Bingöl, Erdi Dikmen (Vanspor FK); Kirill Gotsuk, Bilal Ceylan, Aleksandr Martynov (Serikspor)
