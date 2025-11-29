Trendyol 1. Lig: Vanspor FK 0-1 Serikspor

Trendyol 1. Lig 15. hafta: Serikspor, Vanspor FK'yı Ilya Berkovskii'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 18:40
Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Vanspor FK, evinde Serikspor’a 1-0 mağlup oldu.

Maç Detayları

Stat: Atatürk

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Harun Terin, Mehmet Dura

Vanspor FK 11'i ve Yedekler

Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Medeni Bingöl, Erdi Dikmen (Muhammet Ensar Çavuşoğlu dk. 72), Zan Jevsenak, Xesc Regis, Mehmet Maniş (Batuhan Kör dk. 71), Erdem Seçgin, Jefferson, Aliou Traore (Emir Bars dk. 53), Ivan Cedric, Anestis Vlachomitros (Hasan Bilal dk. 77)

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Güvenç Usta, Lucas Africo, Anıl Mehmet, Sıddık Yıldırım, Batihan Gebecelioğlu, Soran Tümen

Serikspor 11'i ve Yedekler

Serikspor: Erten Ersu, Serkan Emrecan Terzi, Aleksandr Martynov, Ilya Berkovskii (Sertan Taşkın dk. 90+3), Marcos Silva, Joao Amaral (Gökhan Karadeniz dk. 82), Kerem Şen (Şahverdi Çetin dk. 82), Bilal Ceylan, Kirill Gotsuk, Batuhan İşçiler, Şeref Özcan (Sami Gökhan Altıparmak dk. 68)

Yedekler: Ender Güneş, Halim Ayaz Yüksekoğlu, Baha Karakaya, Gökhan Akkan

Gol ve Kartlar

Gol: Ilya Berkovskii (dk. 49) — Serikspor

Sarı kartlar: Medeni Bingöl, Erdi Dikmen (Vanspor FK); Kirill Gotsuk, Bilal Ceylan, Aleksandr Martynov (Serikspor)

