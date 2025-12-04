Trendyol Süper Lig 15. Hafta: Galatasaray-Samsunspor ile Başlıyor

Trendyol Süper Lig 15. hafta, 6-8 Aralık'ta oynanacak maçlarla başlıyor; açılışta Galatasaray-Samsunspor, Fenerbahçe ise Başakşehir deplasmanında.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 10:06
Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, yarın oynanacak Galatasaray - Samsunspor maçıyla start alıyor. Haftanın maçları 6 Aralık Cumartesi, 7 Aralık Pazar ve 8 Aralık Pazartesi tarihlerinde oynanacak.

Lider Galatasaray, açılışta Samsunspor'u konuk edecek. Zirve takipçisi Fenerbahçe ise deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Şampiyonluk potasındaki diğer ekip Trabzonspor ise İzmir'de Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

15. Hafta Programı

Yarın
20.00 Galatasaray - Samsunspor

6 Aralık Cumartesi
14.30 Eyüpspor - Kayserispor
17.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor
20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe

7 Aralık Pazar
14.30 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük
17.00 Kocaelispor - Kasımpaşa
20.00 Göztepe - Trabzonspor

8 Aralık Pazartesi
20.00 Beşiktaş - Gaziantep FK
20.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor

