Trendyol Süper Lig 15. Hafta: Galatasaray-Samsunspor ile Başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, yarın oynanacak Galatasaray - Samsunspor maçıyla start alıyor. Haftanın maçları 6 Aralık Cumartesi, 7 Aralık Pazar ve 8 Aralık Pazartesi tarihlerinde oynanacak.

Lider Galatasaray, açılışta Samsunspor'u konuk edecek. Zirve takipçisi Fenerbahçe ise deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Şampiyonluk potasındaki diğer ekip Trabzonspor ise İzmir'de Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

15. Hafta Programı

Yarın

20.00 Galatasaray - Samsunspor

6 Aralık Cumartesi

14.30 Eyüpspor - Kayserispor

17.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor

20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe

7 Aralık Pazar

14.30 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük

17.00 Kocaelispor - Kasımpaşa

20.00 Göztepe - Trabzonspor

8 Aralık Pazartesi

20.00 Beşiktaş - Gaziantep FK

20.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor

