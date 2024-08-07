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Trendyol Süper Lig 2024-2025 Sezonu Başlıyor: 18 Statta Heyecan

Yeni sezon, 13 şehirde yer alan 18 stadyumda futbolseverlerle buluşacak. RAMS Park en büyük kapasiteye sahip.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 11:11
Trendyol Süper Lig 2024-2025 Sezonu Başlıyor: 18 Statta Heyecan

Trendyol Süper Lig 2024-2025 Sezonu Heyecanı

Türkiye'nin en prestijli futbol organizasyonu Trendyol Süper Lig'de 67. sezon, 18 farklı stadyumda gerçekleştirilecek. Bu yıl, 13 şehirdeki statlarda futbolseverler futbol keyfini yaşayacak.

Önceki Sezonun Şampiyonu Galatasaray İle Başlangıç

2024-2025 sezonu, 9 Ağustos Cuma günü, son şampiyon Galatasaray ile Atakaş Hatayspor arasında yapılacak açılış maçıyla başlayacak. 19 takım, toplam 18 statta sahne alacak.

Şehirlerdeki Takım Dağılımı

İstanbul'dan 6, Antalya'dan 2, diğer şehirlerden ise İzmir, Adana, Gaziantep, Samsun, Rize, Hatay, Kayseri, Konya, Muğla, Sivas ve Trabzon'dan birer takım mücadele edecek.

En Yüksek Kapasiteye Sahip Statlar

Süper Lig'deki en fazla seyirci kapasiteli stat, Galatasaray'ın evi RAMS Park. Bu stat 52 bin 468 koltuk kapasitesine sahip. Fenerbahçe'nin Ülker Stadı ise 47 bin 544 kapasite ile ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı ise 42 bin 445 koltukla üçüncü sırada bulunuyor.

Minimum Kapasiteli Stat: Bodrum İlçe Stadı

Yeni Süper Lig ekibi Sipay Bodrum FK'nın maçlarını oynayacağı Bodrum İlçe Stadı, sadece 3 bin 925 koltuk kapasitesi ile en az seyirci alanı olarak dikkat çekiyor. Mersin Stadı ise Hatayspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak.

Modern Tesisler

Bu yıl Süper Lig maçları, son yıllarda inşa edilen modern statlarda oynanacak. Öne çıkan statlar arasında RAMS Park, Tüpraş Stadı, Papara Park ve MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı gibi önemli tesisler yer alıyor.

Stadyumlar ve Kapasiteleri

TFF verilerine göre 2024-2025 sezonunda oynanacak maçlar için stadyumların koltuk kapasiteleri şu şekilde:

  • Adana Demirspor: Yeni Adana - 30,960 (2021)
  • Corendon Alanyaspor: Gain Park - 9,789 (2011)
  • Atakaş Hatayspor: Mersin - 25,000 (2013)
  • Beşiktaş: Tüpraş - 42,445 (2016)
  • Sivasspor: BG Grup 4 Eylül - 27,734 (2016)
  • Fenerbahçe: Ülker - 47,544 (2006)
  • Antalyaspor: Corendon Airlines Park Antalya - 29,307 (2015)
  • Galatasaray: RAMS Park - 52,468 (2011)
  • Gaziantep FK: Kalyon - 30,320 (2017)
  • Çaykur Rizespor: Çaykur Didi - 14,850 (2009)
  • ikas Eyüpspor: Recep Tayyip Erdoğan - 13,797 (2010)
  • Kasımpaşa: Recep Tayyip Erdoğan - 13,797 (2010)
  • Konyaspor: MEDAŞ Konya Büyükşehir - 41,600 (2014)
  • RAMS Başakşehir: Başakşehir Fatih Terim - 17,156 (2014)
  • Göztepe: Gürsel Aksel - 19,713 (2020)
  • Trabzonspor: Papara Park - 41,131 (2016)
  • Sipay Bodrum FK: Bodrum İlçe - 3,925 (2024)
  • Bellona Kayserispor: RHG EnerTürk Enerji - 32,864 (2009)
  • Samsunspor: Samsun Yeni 19 Mayıs - 33,919 (2017)

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