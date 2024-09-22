Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor - Corendon Alanyaspor İlk Yarı Sonucu

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Devam Ediyor

2023-2024 sezonunun 6. haftasında oynanan Adana Demirspor ve Corendon Alanyaspor karşılaşmasında ilk yarı, konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Bu önemli müsabakanın detaylarına bakalım.

Maçın İlk Dakikaları

Maçın 4. dakikasında Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta, Augusto'nun ceza sahasına yerden ortasında Hwang, topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

İlk Yarıda Gelişen Olaylar

7. dakikada, sol taraftan ceza sahasına giren Janvier'in vuruşunda, Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş, topu son anda önledi. Fakat 17. dakikada Alanyaspor, farkı ikiye çıkararak öne geçmeyi başardı. Janvier'in orta saha yakınlarından attığı pas ile hareketlenen Hwang, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu kaleci Vedat'ın müdahalesine rağmen yeniden ağlarla buluşturdu: 0-2.

Son Dakikalar

28. dakikada ise Adana Demirspor, köşe atışını Yusuf Sarı ile kullandı. Kale sahasında yükselen Manev, kafa vuruşunu yaparak topu direğe çarptırdı, ancak kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kontrol etmeyi başardı.

İlk yarının sonunda Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor karşısında 2-0’lık üstünlüğü ile soyunma odasına gitti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile Corendon Alanyaspor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Adana Demirsporlu Ali Yavuz Kol (80) ile Alanyasporlu Makouta (42) mücadele etti.