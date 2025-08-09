Trendyol Süper Lig: Antalyaspor - Kasımpaşa İlk Yarı Sonucu 2-1

Trendyol Süper Lig'in İlk Haftası Heyecanla Başladı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında gerçekleşen Hesap.com Antalyaspor ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın Gelişimi

13. dakikada Soner Dikmen’in şutunda, Kasımpaşa savunmasından dönen topu Kaluzinski iyi değerlendiremedi ve meşin yuvarlak kornerle sonuçlandı.

19. dakikada Antalyaspor öne geçti. Van de Streek’in pasında ceza sahasında topla buluşan Güray Vural, kaleci Gianniotis’in sağından topu ağlara gönderdi ve durumu 1-0 yaptı.

25. dakikada sol kanattan gelişen atakta, Kaluzinski’nin arka direğe ortasına iyi yükselen Güray Vural, kafa vuruşunu gerçekleştirdi ancak kaleci Gianniotis topu kontrol etti.

31. dakikada Kasımpaşa eşitliği sağladı. Savunma arkasına koşu yapan Ben Ouanes, Hajradinovic’in gönderdiği topu tek pasla kale sahasına çevirdi. Gueye, gelişine vurduğu meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skoru 1-1 yaptı.

40. dakikada Antalya temsilcisi yeniden öne geçti. Veysel Sarı’nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Storm, kaleci Gianniotis’in sağından topu ağlara yolladı. 2-1.

45+3. dakikada Güray Vural’ın sağ kanattan yaptığı ortada Cvancara’nın şutunu kaleci Gianniotis çıkardı.

45+4. dakikada ise Güray'ın pasında Cvancara’nın şutunu yine kaleci Gianniotis kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Kasımpaşa takımları Corendon Airlines Park Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Kasımpaşa'dan Pape (77), rakipleriyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Kasımpaşa takımları Corendon Airlines Park Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Kasımpaşa'dan Pape (77), rakipleriyle mücadele etti.