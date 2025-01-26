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Trendyol Süper Lig: Antalyaspor ve Beşiktaş İlk Yarıda Kolları Sıvadı

Antalyaspor ve Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 21. hafta ilk yarısında golsüz berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 16:58
Trendyol Süper Lig: Antalyaspor ve Beşiktaş İlk Yarıda Kolları Sıvadı

Trendyol Süper Lig 21. Hafta Mücadelesi

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında, Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı, her iki takımın da etkili oyununa rağmen 0-0 eşitlikle sona erdi.

Öne Çıkan Anlar

Karşılaşmanın 9. dakikasında Antalyaspor'un Kaluzinski, ceza sahası dışından kaleye şut çekti; ancak kaleci Mert Günok, topu yatarak kontrol etti. 13. dakikada, Beşiktaş'tan Rashica'nın sağ kanattan kullandığı kornerde, Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.

Yarının 38. dakikasında, Rafa Silva'nın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Gedson Fernandes, çaprazdan kaleye şut attı, ancak meşin yuvarlak kaleci Kenan Piric'te kaldı. 42. dakikada, Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan yaptığı ortada, Samudio'nun ceza alanındaki kafa vuruşu üstten auta çıktı.

45+3. dakikada, Rashica'nın kullandığı köşe vuruşunda, Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunu Kenan Piric başarılı bir şekilde kontrol ederek, ilk yarının sona ermesine yakın bir tehlikeyi savuşturdu.

Karşılaşmanın ilk yarısı, etkili futbol ve fırsatlarla dolu olmasına rağmen, golsüz eşitlikle tamamlandı.

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