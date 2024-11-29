DOLAR
34,68 -0,27%
EURO
36,7 -0,26%
ALTIN
2.959,11 -0,84%
BITCOIN
3.376.646,48 -2,64%

Trendyol Süper Lig: Antalyaspor ve Sivasspor Beraberlikte Güçlü Mücadele Gösterdi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor ile Sivasspor arasındaki ilk yarı 1-1 sona erdi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 20:56
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 21:15
Trendyol Süper Lig: Antalyaspor ve Sivasspor Beraberlikte Güçlü Mücadele Gösterdi

Trendyol Süper Lig: Antalyaspor ve Sivasspor Beraberlikte Güçlü Mücadele Gösterdi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan zorlu maçta, Onvo Antalyaspor ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı, iki takımın da etkili futboluyla 1-1 berabere tamamlandı.

Maçın Önemli Anları

Maçın başlama düdüğü ile birlikte 7. dakikada, Safuri'nin sol kanattan yaptığı ortada Güray Vural'ın bekletmeden vuruşu auta gitti. Ardından 18. dakikada Pritchard'ın sol kanattan yaptığı ortada Koita'nın kafa vuruşu, direğin üzerinden auta çıktı.

20. dakikada Antalyaspor, Kaluzinski'nin etkili ortasında Samudio ile gole çok yaklaştı. Samudio'nun ceza sahası içerisindeki vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural, kornere çelerek önemli bir kurtarış yaptı.

33. dakikada ise Manaj'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Rodrigues'in vuruşu direğin yanından auta gitti.

40. dakikada Antalyaspor, Safuri ile öne geçti. Kaluzinski'nin pasında, sol çaprazda topla buluşan Safuri'nin yerden sert vuruşu direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

Ancak 43. dakikada Sivasspor, Pritchard'ın kullandığı köşe vuruşunda Koita'nın röveşata vuruşu ile eşitliği sağladı: 1-1.

İlk yarı sonunda karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle noktalandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Onvo Antalyaspor ile Net Global Sivasspor takımları Corendon...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Onvo Antalyaspor ile Net Global Sivasspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'dan Manaj (arkada sağda), rakipleriyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Onvo Antalyaspor ile Net Global Sivasspor takımları Corendon...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Onvo Antalyaspor ile Net Global Sivasspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'dan Manaj (arkada sağda), rakipleriyle mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel, Başkanlık Görevine Getirildi
2
Eyüpspor'dan Vezo ve Meraş'ın Sağlık Durumu Açıklaması
3
Nilüfer Belediyespor, DEPSAŞ Enerji'yi 34-30 Yendi
4
TOFAŞ, Manisa Basket'i Dramatik Maçta 109-106 Yendi
5
Trendyol Süper Lig: Antalyaspor ve Sivasspor Beraberlikte Güçlü Mücadele Gösterdi
6
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, 363 Gün Görevde Kaldıktan Sonra İstifa Etti
7
Galatasaray, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı