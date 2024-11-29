Trendyol Süper Lig: Antalyaspor ve Sivasspor Beraberlikte Güçlü Mücadele Gösterdi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan zorlu maçta, Onvo Antalyaspor ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı, iki takımın da etkili futboluyla 1-1 berabere tamamlandı.

Maçın Önemli Anları

Maçın başlama düdüğü ile birlikte 7. dakikada, Safuri'nin sol kanattan yaptığı ortada Güray Vural'ın bekletmeden vuruşu auta gitti. Ardından 18. dakikada Pritchard'ın sol kanattan yaptığı ortada Koita'nın kafa vuruşu, direğin üzerinden auta çıktı.

20. dakikada Antalyaspor, Kaluzinski'nin etkili ortasında Samudio ile gole çok yaklaştı. Samudio'nun ceza sahası içerisindeki vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural, kornere çelerek önemli bir kurtarış yaptı.

33. dakikada ise Manaj'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Rodrigues'in vuruşu direğin yanından auta gitti.

40. dakikada Antalyaspor, Safuri ile öne geçti. Kaluzinski'nin pasında, sol çaprazda topla buluşan Safuri'nin yerden sert vuruşu direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

Ancak 43. dakikada Sivasspor, Pritchard'ın kullandığı köşe vuruşunda Koita'nın röveşata vuruşu ile eşitliği sağladı: 1-1.

İlk yarı sonunda karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle noktalandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Onvo Antalyaspor ile Net Global Sivasspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'dan Manaj (arkada sağda), rakipleriyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Onvo Antalyaspor ile Net Global Sivasspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'dan Manaj (arkada sağda), rakipleriyle mücadele etti.