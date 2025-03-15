Trendyol Süper Lig: Başakşehir 0 - Trabzonspor 1 (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Başakşehir'i 1-0 önde kapattı. İlk yarıda etkileyici anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 21:22
Trendyol Süper Lig: Başakşehir 0 - Trabzonspor 1 (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig'de İlk Yarı Sonucu

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan maçta, ilk yarı sonunda konuk ekip Trabzonspor, 1-0 önde ayrıldı.

İlk Yarının Önemli Anları

Maçın 4. dakikasında RAMS Başakşehir, gole çok yaklaştı. Deniz Türüç'ün tek pasıyla sağ kanatta son çizgiye hareket eden Crespo, pasını Piatek'e aktardı. Piatek, topu kontrol ettikten sonra Deniz ile buluştu. Ancak, Deniz Türüç'ün ceza sahası içerisinden çektiği şut, direkten döndü.

Maçın 7. dakikasında Trabzonspor, gole ulaştı. Sağ kanatta Malheiro'nun içeri çevirdiği topa, kaleci Muhammed Şengezer ve Ba'dan önce dokunan Banza, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve durumu 0-1 yaptı.

20. dakikada ise Yusuf Sarı'nın soldan ortasında Piatek, ceza sahası içinde kafa vuruşunu yaptı. Ancak, Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır, topu kornere çelerek takımını skorda tutmayı başardı.

İlk yarı sona erdiğinde, Trabzonspor'un 1-0’lık üstünlüğü devam etti.

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