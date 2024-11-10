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Trendyol Süper Lig: Başakşehir ve Beşiktaş 0-0 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 21:05
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 21:05
Trendyol Süper Lig: Başakşehir ve Beşiktaş 0-0 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Önemli Karşılaşma

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu anların yaşandığı bu mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Gelişmeler ve Öne Çıkan Anlar

Karşılaşmanın 69. dakikasında Beşiktaş, Joao Mario ile önemli bir fırsat yakaladı. Ceza yayı önünde topu kontrol eden Mario'nun şutu, kalenin yandan dışarı çıktı.

74. dakikada ise Başakşehir, Onur Ergün aracılığıyla sağ kanattan etkili bir atak geliştirdi. Ergün, ceza sahasındaki Duarte'ye pasını verdi. Duarte, rakibinden sıyrılarak sağ çaprazdan yaptığı şut ile kaleye yöneltti ancak top, Beşiktaş savunmasına çarparak kornere gitti.

İki takımın da galibiyet arayışlarının sonuçsuz kaldığı bu mücadele, taraftarları tatmin edemedi ve 0-0'lık sonuçla sona erdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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