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Trendyol Süper Lig: Başakşehir ve Beşiktaş'ın İlk Yarı Mücadelesi 0-0 Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçında ilk yarı 0-0 sona erdi. İlgili dakikalar ve gelişmeler detaylarla haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 19:58
Trendyol Süper Lig: Başakşehir ve Beşiktaş'ın İlk Yarı Mücadelesi 0-0 Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'de Golsüz İlk Yarım Saat

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında gerçekleşen RAMS Başakşehir ve Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İlk Yarıda Kaçırılan Fırsatlar

8. dakikada Al Musrati'nin uzun pasıyla başlayan atakta, Svensson topu bekletmeden sağdan içeri çevirdi. Rafa Silva'nın ceza sahası girişindeki gelişine vuruşu, kaleci Muhammed Şengezer tarafından son anda kurtarıldı.

15. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışından çektiği şut, Svensson'dan sekerek Piatek tarafından göğsüyle kontrol edildi fakat meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

İlk yarının son anlarına girilirken, 45+3. dakikada Joao Mario'nun sağdan ortası sonrası Semih’in vuruşu yandan auta çıktı. Bu pozisyon, devrenin en net fırsatlarındandı.

Sonuç olarak, ilk yarı polyanın gol sesi olmadan tamamlandı ve futbolseverler ikinci yarıda daha fazla heyecan bekliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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