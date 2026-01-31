Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor 1-0 Eyüpspor — İlk Yarı Güven Yalçın'la Önde

Trendyol Süper Lig 20. hafta maçında Corendon Alanyaspor, ilk yarıyı Güven Yalçın'ın golüyle 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 15:51
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 15:51
Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor 1-0 Eyüpspor — İlk Yarı Güven Yalçın'la Önde

Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor 1-0 Eyüpspor

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Alanyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

3. dakikada Hadergjonaj’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Güven Yalçın’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

9. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hwang’ın ortasında Güven Yalçın’ın kafa vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz son anda topu çıkardı.

17. dakikada Hadergjonaj’ın ceza sahası içerisine yerden gönderdiği pasla topla buluşan Hwang’ın vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat ve Hakemler

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Selim Şenöz, Murathan Çomoğlu

Kadrolar

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Duarte, Efecan Karaca, Hwang, Güven Yalçın

Yedekler: Victor, Mahmut Can Kara, Batuhan Yavuz, Mounie, Meschack, Baran Moğultay, Fatih Aksoy, İbrahim Kaya, Viana

Teknik Direktör: Joao Pereira

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Robin Yalçın, Umut Meraş, Emre Akbaba, Taşkın İlter, Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş, Pintor, Umut Bozok

Yedekler: Kerim Yerlikaya, Calegari, Mendy, Raux Yao, Legowski, Radu, Ampem, Berhan Kutlay Şatlı, Arda Yavuz, Sadia

Teknik Direktör: Atila Gerin

Goller ve Cezalar

Gol: Güven Yalçın (dk. 3) (Alanyaspor)

Sarı kart: Metehan Altunbaş (Eyüpspor)

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 20. HAFTASINDA CORENDON ALANYASPOR, SAHASINDA EYÜPSPOR İLE KARŞILAŞIYOR....

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 20. HAFTASINDA CORENDON ALANYASPOR, SAHASINDA EYÜPSPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI ALANYASPOR'UN 1-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 20. HAFTASINDA CORENDON ALANYASPOR, SAHASINDA EYÜPSPOR İLE KARŞILAŞIYOR....

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Serkan Özbalta: Önümüzde 15 Hafta ve Çok Sayıda Final Maçı Var
2
Iğdır FK 0-0 Manisa FK — Koçak: Maçın hakkı 3 puandı
3
Trendyol 1. Lig 23. Hafta: Iğdır FK 0-0 Manisa FK
4
Ümit İnal: Sarıyer, Erzurumspor FK'ye 4-0 Mağlup
5
Osman Aşkın Bak, Iğdır'ın Yeni 6 Bin Kapasiteli Stadyumunu Açtı
6
TFF 3. Lig: Erciyes 38 FK 0-1 Karaköprü Belediyespor
7
SNX Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Rize'de başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları