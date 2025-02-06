Trendyol Süper Lig'de 23. Hafta Mücadelesi Başlıyor

Trendyol Süper Lig’de heyecan dolu 23. hafta yarın başlıyor. Lig, Reeder Samsunspor ve Atakaş Hatayspor takımları arasındaki karşılaşmayla start alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 23. haftanın maç programı şu şekilde sıralanıyor:

7 Şubat Cuma:

20.00 - Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

8 Şubat Cumartesi:

16.00 - Bellona Kayserispor - TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)

19.00 - Net Global Sivasspor - Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)

9 Şubat Pazar:

13.30 - Kasımpaşa - Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 - Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe (Gain Park)

19.00 - Onvo Antalyaspor - RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 - Galatasaray - Adana Demirspor (RAMS Park)

10 Şubat Pazartesi:

20.00 - Trabzonspor - ikas Eyüpspor (Papara Park)

20.00 - Sipay Bodrum FK - Göztepe (Grey Beton Bodrum)

Futbolseverler, 23. haftada gerçekleşecek karşılaşmalar için sabırsızlanıyor. Her maçta büyük bir rekabet ve heyecan yaşanması bekleniyor.