Trendyol Süper Lig'de 24. Haftanın Görünümü: Galatasaray Liderliğini Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'de 24. Haftanın Perdesi Kapandı
Trendyol Süper Lig, 24. haftanın heyecan dolu mücadeleleriyle sona erdi. Haftanın kapanış maçında lider Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek, puanını 63'e çıkardı ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
Hafta Sonunda Öne Çıkan Takımlar
Galatasaray'ın yanı sıra, bu haftayı galibiyetle kapatan Fenerbahçe ise 57 puanla ikinci sıradaki yerini koruyarak zirve takibini sürdürdü. Süper Lig'de oynanan 9 karşılaşmada toplamda 20 gol kaydedildi. Ev sahibi takımlar 4, konuk ekipler ise 3 maçtan galip ayrıldı. İki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
24. Hafta Sonuçları
- Adana Demirspor - Onvo Antalyaspor: 1-1
- Gaziantep FK - Net Global Sivasspor: 2-1
- RAMS Başakşehir - Sipay Bodrum FK: 0-1
- Beşiktaş - Trabzonspor: 2-1
- Atakaş Hatayspor - Corendon Alanyaspor: 1-0
- İkas Eyüpspor - Bellona Kayserispor: 1-1
- TÜMOSAN Konyaspor - Reeder Samsunspor: 0-1
- Fenerbahçe - Kasımpaşa: 3-1
- Çaykur Rizespor - Galatasaray: 1-2
Puan Durumu
24. hafta itibarıyla ligdeki puan durumu şu şekilde oluştu:
- 1. Galatasaray: 63 puan
- 2. Fenerbahçe: 57 puan
- 3. Reeder Samsunspor: 46 puan
- 4. İkas Eyüpspor: 40 puan
- 5. Beşiktaş: 38 puan
- 6. Göztepe: 37 puan
- 7. RAMS Başakşehir: 38 puan
- 8. Kasımpaşa: 19 puan
- 9. Trabzonspor: 29 puan
- 10. Gaziantep FK: -29 puan
- 11. Corendon Alanyaspor: 28 puan
- 12. Çaykur Rizespor: -27 puan
- 13. Onvo Antalyaspor: -16 puan
- 14. TÜMOSAN Konyaspor: -24 puan
- 15. Net Global Sivasspor: -12 puan
- 16. Bellona Kayserispor: -19 puan
- 17. Sipay Bodrum FK: -13 puan
- 18. Atakaş Hatayspor: -18 puan
- 19. Adana Demirspor: -33 puan (6 puan silme cezası uygulanmıştır)
25. Haftanın Maç Programı
25. hafta maçları şu tarihlerde gerçekleşecektir:
- 21 Şubat Cuma:
- 20.00 İkas Eyüpspor - Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
- 20.00 Sipay Bodrum FK - Atakaş Hatayspor (Grey Beton Bodrum)
- 22 Şubat Cumartesi:
- 13.30 Net Global Sivasspor - TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)
- 16.00 Onvo Antalyaspor - Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)
- 19.00 Reeder Samsunspor - Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
- 23 Şubat Pazar:
- 13.30 Bellona Kayserispor - Göztepe (RHG EnerTürk Enerji)
- 16.00 Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor (Gain Park)
- 19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK (Papara Park)
- 24 Şubat Pazartesi:
- 20.00 Galatasaray - Fenerbahçe (RAMS Park)