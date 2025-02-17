Trendyol Süper Lig'de 24. Haftanın Görünümü: Galatasaray Liderliğini Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'de 24. Haftanın Perdesi Kapandı

Trendyol Süper Lig, 24. haftanın heyecan dolu mücadeleleriyle sona erdi. Haftanın kapanış maçında lider Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek, puanını 63'e çıkardı ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Hafta Sonunda Öne Çıkan Takımlar

Galatasaray'ın yanı sıra, bu haftayı galibiyetle kapatan Fenerbahçe ise 57 puanla ikinci sıradaki yerini koruyarak zirve takibini sürdürdü. Süper Lig'de oynanan 9 karşılaşmada toplamda 20 gol kaydedildi. Ev sahibi takımlar 4, konuk ekipler ise 3 maçtan galip ayrıldı. İki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

24. Hafta Sonuçları

Adana Demirspor - Onvo Antalyaspor: 1-1

Gaziantep FK - Net Global Sivasspor: 2-1

RAMS Başakşehir - Sipay Bodrum FK: 0-1

Beşiktaş - Trabzonspor: 2-1

Atakaş Hatayspor - Corendon Alanyaspor: 1-0

İkas Eyüpspor - Bellona Kayserispor: 1-1

TÜMOSAN Konyaspor - Reeder Samsunspor: 0-1

Fenerbahçe - Kasımpaşa: 3-1

Çaykur Rizespor - Galatasaray: 1-2

Puan Durumu

24. hafta itibarıyla ligdeki puan durumu şu şekilde oluştu:

1. Galatasaray: 63 puan

2. Fenerbahçe: 57 puan

3. Reeder Samsunspor: 46 puan

4. İkas Eyüpspor: 40 puan

5. Beşiktaş: 38 puan

6. Göztepe: 37 puan

7. RAMS Başakşehir: 38 puan

8. Kasımpaşa: 19 puan

9. Trabzonspor: 29 puan

10. Gaziantep FK: -29 puan

11. Corendon Alanyaspor: 28 puan

12. Çaykur Rizespor: -27 puan

13. Onvo Antalyaspor: -16 puan

14. TÜMOSAN Konyaspor: -24 puan

15. Net Global Sivasspor: -12 puan

16. Bellona Kayserispor: -19 puan

17. Sipay Bodrum FK: -13 puan

18. Atakaş Hatayspor: -18 puan

19. Adana Demirspor: -33 puan (6 puan silme cezası uygulanmıştır)

25. Haftanın Maç Programı

25. hafta maçları şu tarihlerde gerçekleşecektir: