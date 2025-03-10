Trendyol Süper Lig'de 27. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol Süper Lig'de 27. Haftanın Kapanışı

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta, yapılan tek maçla sona ererek futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Haftanın kapanış maçında, Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. 10 kişiyle mücadele eden Gaziantep temsilcisi, 1-0 geriye düştüğü bu zorlu maçı 2-1 kazanmayı başardı.

Beşiktaş'ın İlk Yenilgisi

Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk lig yenilgisini yaşadı. Norveçli teknik adam, 20. haftadan sonra takıma katılmış ve 6. Süper Lig maçında sahadan mağlup ayrılmış oldu. Bu sonuçla Beşiktaş'ın, Solskjaer dönemindeki 4 maçlık galibiyet ve 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Lider Galatasaray Yoluna Devam Ediyor

Galatasaray, 27. haftada Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek, namağlup liderliğini sürdürdü. Alanya'daki Gain Park Stadı'nda yapılan maçı kayıpsız tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 21 galibiyet ve 5 beraberlik ile 68 puana ulaştı. En yakın takipçisinin 7 puan önünde bulunuyor.

Trabzonspor'un Galibiyet Serisi Sona Erdi

Bu hafta maalesef Trabzonspor'nun iç sahadaki 5 maçlık kazanma serisi de sona erdi. Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilerek evindeki üstün performansını kaybetti. Bu sonuç, Hatayspor'un 406 gün sonra elde ettiği bir deplasman galibiyeti oldu.

Gol Krallığında Rekabet Kızışıyor

Süper Lig'deki gol krallığı yarışı da dikkati çekiyor. RAMS Başakşehir forması giyen Krzysztof Piatek, 18 golle zirvede yer alırken, Galatasaraylı Victor Osimhen 17 golle onu takip ediyor.

27. Haftanın Sonuçları

Süper Lig'de Nisan 27. hafta maç sonuçları şu şekilde:

Sipay Bodrum FK - Kasımpaşa: 1-0

Bellona Kayserispor - RAMS Başakşehir: 3-1

Onvo Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 2-1

Trabzonspor - Atakaş Hatayspor: 1-2

Net Global Sivasspor - Göztepe: 3-1

ikas Eyüpspor - TÜMOSAN Konyaspor: 2-1

Reeder Samsunspor - Adana Demirspor: 3-2

Corendon Alanyaspor - Galatasaray: 1-2

Beşiktaş - Gaziantep FK: 1-2

Puan Durumu

Süper Lig 27. haftanın ardından oluşan puan durumu ise şu şekilde:

Takım O B M A YP AV P 1. Galatasaray 26 21 5 0 64 27 68 2. Fenerbahçe 25 19 4 6 63 40 63 3. Reeder Samsunspor 26 15 6 4 44 30 50 4. Beşiktaş 25 12 8 5 39 44 45 5. ikas Eyüpspor 26 12 7 7 39 28 43

Gelecek Haftanın Programı

Süper Lig'de 28. hafta, 14 Mart Cuma günü Galatasaray - Onvo Antalyaspor maçıyla başlayacak. İşte 28. haftanın programı: