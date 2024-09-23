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Trendyol Süper Lig'de 6. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol Süper Lig 6. hafta maçları geride kaldı, Galatasaray liderliğini sürdürdü. Haftanın sonuçları ve gelecek hafta maçları burada.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 22:46
Trendyol Süper Lig'de 6. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol Süper Lig'de 6. Hafta Geride Kaldı

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmaları tamamlanırken, sürpriz sonuçlar ve önemli anlar yaşandı.

Galatasaray'ın Derbi Zaferi

Derbide Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, 6 maçta 6 galibiyet ile liderlik koltuğunu ele geçirdi. Ligde 18 puana ulaşan Galatasaray, taraftarlarının coşkusunu artırdı.

6. Hafta Sonuçları

Hafta sonunda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

  • Atakaş Hatayspor - Sipay Bodrum FK: 0-1
  • TÜMOSAN Konyaspor - Net Global Sivasspor: 0-0
  • Fenerbahçe - Galatasaray: 1-3
  • Çaykur Rizespor - Samsunspor: 0-1
  • Kasımpaşa - Antalyaspor: 0-0
  • Adana Demirspor - Corendon Alanyaspor: 0-2
  • Beşiktaş - ikas Eyüpspor: 2-1
  • Göztepe - Bellona Kayserispor: 3-0
  • Gaziantep FK - Trabzonspor: 0-0

Not: RAMS Başakşehir haftayı bay geçti.

Puan Durumu

6. hafta ardından oluşan puan durumu aşağıdaki gibidir: 

 1. Galatasaray 18 2. Fenerbahçe 13 3. Beşiktaş 14 4. Samsunspor 25 5. RAMS Başakşehir 6 6. Göztepe 9 7. İkas Eyüpspor 9 8. TÜMOSAN Konyaspor 18 9. Net Global Sivasspor 18 10. Antalyaspor -12 11. Kasımpaşa -26 12. Corendon Alanyaspor -36 13. Sipay Bodrum FK -46 14. Trabzonspor 51 15. Gaziantep FK -34 16. Çaykur Rizespor -14 17. Bellona Kayserispor -43 18. Atakaş Hatayspor -6219 19. Adana Demirspor -91

Gelecek Haftanın Maç Programı

Süper Lig 7. hafta maçları ise şu şekilde:

  • 27 Eylül Cuma: Net Global Sivasspor - RAMS Başakşehir (20:00)
  • 28 Eylül Cumartesi:
    • Samsunspor - Göztepe (16:00)
    • Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor (19:00)
    • Galatasaray - Kasımpaşa (19:00)
  • 29 Eylül Pazar:
    • ikas Eyüpspor - Gaziantep FK (16:00)
    • Trabzonspor - TÜMOSAN Konyaspor (16:00)
    • Sipay Bodrum FK - Adana Demirspor (19:00)
    • Antalyaspor - Fenerbahçe (19:00)
  • 30 Eylül Pazartesi: Bellona Kayserispor - Beşiktaş (20:00)

Not: Atakaş Hatayspor haftayı bay geçecek.

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