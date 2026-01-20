Trendyol Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, 18-19.01.2026 tarihli maçlar sonrası disiplin ihlalleri nedeniyle 6 kulübü PFDK'ya sevk etti; gerekçeler arasında 'çirkin ve kötü tezahürat' ve 'saha olayları' var.