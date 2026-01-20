Trendyol Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, 18-19.01.2026 tarihli maçlar sonrası disiplin ihlalleri nedeniyle 6 kulübü PFDK'ya sevk etti; gerekçeler arasında 'çirkin ve kötü tezahürat' ve 'saha olayları' var.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 23:31
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 23:31
Trendyol Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Trendyol Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen kulüp ve kişilere ilişkin kararları açıkladı. Kararlar, 18. ve 19.01.2026 tarihlerinde oynanan müsabakaların disiplin raporlarına dayandırıldı.

18. hafta disiplin raporları

Antalyaspor Kulübüün, 18.01.2026 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Antalyaspor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kocaelispor Kulübü idarecisi Metin Özkan'ın, 18.01.2026 tarihinde oynanan Kocaelispor-Trabzonspor müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 19.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor Kulübü'nün, 18.01.2026 tarihinde oynanan Kocaelispor-Trabzonspor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Samsunspor A.Ş. Kulübü'nün, 18.01.2026 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Samsunspor müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü'nün, 18.01.2026 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Göztepe Kulübü'nün, 19.01.2026 tarihinde oynanan Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü'nün, 19.01.2026 tarihinde oynanan Beşiktaş-Kayserispor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından açıklanan bu kararlar, ilgili maddeler doğrultusunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

TFF

TFF

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bodo/Glimt Şok Etti: Manchester City 3-1 Yenildi
2
Balıköy Gençyurduspor çifte şampiyonlukla coştu
3
Turkcell Süper Kupa: Fenerbahçe 1-0 Samsunspor (İlk Yarı)
4
Kayseri Süper Amatör Küme: 15. Haftada 38 Gol
5
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor 1-0 Antalyaspor — İlk Yarı
6
Türkiye Fair Play Ödülleri 2024 Sahiplerini Buldu — Ataköy'te Tören
7
Alanyaspor Çaykur Rizespor Maçı Öncesi Hazırlıklara Başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları