Trendyol Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi
TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen kulüp ve kişilere ilişkin kararları açıkladı. Kararlar, 18. ve 19.01.2026 tarihlerinde oynanan müsabakaların disiplin raporlarına dayandırıldı.
18. hafta disiplin raporları
Antalyaspor Kulübüün, 18.01.2026 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Antalyaspor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Kocaelispor Kulübü idarecisi Metin Özkan'ın, 18.01.2026 tarihinde oynanan Kocaelispor-Trabzonspor müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 19.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Trabzonspor Kulübü'nün, 18.01.2026 tarihinde oynanan Kocaelispor-Trabzonspor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Samsunspor A.Ş. Kulübü'nün, 18.01.2026 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Samsunspor müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Fenerbahçe Kulübü'nün, 18.01.2026 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Göztepe Kulübü'nün, 19.01.2026 tarihinde oynanan Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Beşiktaş Kulübü'nün, 19.01.2026 tarihinde oynanan Beşiktaş-Kayserispor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
TFF Hukuk Müşavirliği tarafından açıklanan bu kararlar, ilgili maddeler doğrultusunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından değerlendirilecektir.
TFF